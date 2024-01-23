В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей

В Улан-Удэ благодаря «тревожной кнопке» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который в ходе дебоша нанес значительный материальный ущерб в гостинице на проспекте Автомобилистов, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.На пункт централизованной охраны Улан-Удэ поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. На место происшествия незамедлительно были направлены группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы в одном из номеров задержали мужчину, который вел себя крайне неадекватно. По внешним признакам гражданин находился в состоянии сильного опьянения.Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина. Задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний местный житель.Администратор гостиницы пояснила, что неадекватный постоялец устроил погром в сауне, где отдыхал, затем в гостинице разбил дверь в номер и повредил мебель и предметы интерьера.Дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Результаты его освидетельствования показали клинические признаки опьянения.Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 450 тыс рублей. В настоящее время по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия