Общество 23.01.2024 в 11:45

В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей

Росгвардейцы задержали в отеле буйного 25-летнего постояльца, который оказался пьян
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В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей
В Улан-Удэ благодаря «тревожной кнопке» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который в ходе дебоша нанес значительный материальный ущерб в гостинице на проспекте Автомобилистов, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

На пункт централизованной охраны Улан-Удэ поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. На место происшествия незамедлительно были направлены группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы в одном из номеров задержали мужчину, который вел себя крайне неадекватно. По внешним признакам гражданин находился в состоянии сильного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина. Задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний местный житель.

Администратор гостиницы пояснила, что неадекватный постоялец устроил погром в сауне, где отдыхал, затем в гостинице разбил дверь в номер и повредил мебель и предметы интерьера.

Дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Результаты его освидетельствования показали клинические признаки опьянения.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 450 тыс рублей. В настоящее время по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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