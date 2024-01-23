В центре Улан-Удэ установили новый арт-объект

В столице Бурятии сегодня, 23 января, установили новый арт-объект. Монумент, выполненный из нержавеющей стали, представляет собой арку по форме арки Гостиных рядов, и символизирует Великий чайный путь, сообщают в администрации города.

«Сквозь арку тянутся по чайному пути караваны верблюдов, нашедшие свое отображение в фигурах шаров. А сфера, расположившаяся в самом верху арки – элемент традиционной бурятской культуры - зеркало «Толи». Арт-объект символизирует ворота в прошлое, создающие образ единства времени и истории»,

- добавили в описании.



Автор арт-объекта - наш известный земляк, российский оружейник, скульптор, художник и ювелир, заслуженный художник Республики Бурятия, член Союза художников России Жигжит Баясхаланов.

Место для установки композиции – на площади Революции у Гостиных рядов, выбрано не случайно, поскольку чайная торговля исторически проходила на их территории.





Фото: скриншот из видео администрации Улан-Удэ