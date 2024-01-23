В Бурятии в колонии будут шить подарочные комплекты белья

Начальник ИК-1 УФСИН России по Республике Бурятия Константин Мункуев и замначальника учреждения Даши Эрдыниев провели выездное совещание с главой муниципального образования «Город Кяхта» Александрой Протасовой.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии, во время обсуждения они предоставили главе каталог производимой колонией продукции, а также рассказали о возможностях производственного сектора учреждения.

«По итогам встречи достигнуто соглашение поставки подарочных комплектов постельного белья, поставки архивных стеллажей для администрации города, а также рассмотрена возможность по поставке лавочек и урн в качестве субподрядной организации в проекте туристическая тропа «Слобода» и поставки пиломатериала для ремонта моста»,

- рассказали в ведомстве.



Как добавили в сообщении, мероприятие провели в целях организации взаимодействия с органами местного самоуправления по получению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг.





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