Общество 25.01.2024 в 16:52
В Улан-Удэ рассказали о новом способе мошенничества
И снова речь идет об услугах в сфере красоты
Текст: Ольга Лазарева
Горожане рассказали о новом способе обмана. Женщина, называющаяся себя парикмахером, предлагает услуги по сложной окраске волос. Для того, чтобы записать клиента, она просит небольшую предоплату. А потом перестает отвечать на сообщения и звонки.
«Здравствуйте, разместите пожалуйста пост, хочу, чтобы все знали о этой даме. Она притворяется колористом, берет предоплату. Предоплата в наше время не удивление - многие сейчас берут предоплату. Записала якобы на покраску и забрала предоплату. В день процедуры она заблокировала и нет никаких возможностей с ней связаться», - пишет автор поста в паблике «Отзывы 03», опубликовав фото переписки и портрет обидчицы.
В комментариях обманутой девушке посоветовали быть более бдительной. А многие засомневались в том, что фото мошенницы, которое опубликовал автор поста, настоящее:
- Скорее всего, это даже не дама, а чувак в местах не столь отдаленных.
- Открываете любую фотографию в объявлении. Делаете скрин. Заходите в Яндекс (Гугл) в строке поиск вставляете фото. И вуаля. Откроются все страницы, где размещалась эта фотография. Скорее всего, даже найдете реального владельца и мастера, кому принадлежит эта работа или портрет. И вероятно он будет с другого города. А найдете по-любому, потому что мошенники берут их из интернета. И тут сразу будет понятно, что это обман.
- Сколько хожу в салоны краситься, никогда предоплату не просили. Вам стоит быть внимательнее, потому что даже из вашей переписки всё очевидно, неужели сложно посмотреть улицу и дом на карте, что это административное здание на площади, а не жилой дом, - пишут пользователи.
Напомним, это уже не первый случай обмана в сфере услуг красоты. Так, в соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив. В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. После завершения окрашивания волос и стрижки девушки уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода так и не поступает.
Фото: Pixabay.com
«Здравствуйте, разместите пожалуйста пост, хочу, чтобы все знали о этой даме. Она притворяется колористом, берет предоплату. Предоплата в наше время не удивление - многие сейчас берут предоплату. Записала якобы на покраску и забрала предоплату. В день процедуры она заблокировала и нет никаких возможностей с ней связаться», - пишет автор поста в паблике «Отзывы 03», опубликовав фото переписки и портрет обидчицы.
В комментариях обманутой девушке посоветовали быть более бдительной. А многие засомневались в том, что фото мошенницы, которое опубликовал автор поста, настоящее:
- Скорее всего, это даже не дама, а чувак в местах не столь отдаленных.
- Открываете любую фотографию в объявлении. Делаете скрин. Заходите в Яндекс (Гугл) в строке поиск вставляете фото. И вуаля. Откроются все страницы, где размещалась эта фотография. Скорее всего, даже найдете реального владельца и мастера, кому принадлежит эта работа или портрет. И вероятно он будет с другого города. А найдете по-любому, потому что мошенники берут их из интернета. И тут сразу будет понятно, что это обман.
- Сколько хожу в салоны краситься, никогда предоплату не просили. Вам стоит быть внимательнее, потому что даже из вашей переписки всё очевидно, неужели сложно посмотреть улицу и дом на карте, что это административное здание на площади, а не жилой дом, - пишут пользователи.
Напомним, это уже не первый случай обмана в сфере услуг красоты. Так, в соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив. В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. После завершения окрашивания волос и стрижки девушки уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода так и не поступает.
Фото: Pixabay.com
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