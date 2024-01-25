Общество 25.01.2024 в 16:52

В Улан-Удэ рассказали о новом способе мошенничества

И снова речь идет об услугах в сфере красоты
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ рассказали о новом способе мошенничества
Горожане рассказали о новом способе обмана. Женщина, называющаяся себя парикмахером, предлагает услуги по сложной окраске волос. Для того, чтобы записать клиента, она просит небольшую предоплату. А потом перестает отвечать на сообщения и звонки. 

«Здравствуйте, разместите пожалуйста пост, хочу, чтобы все знали о этой даме. Она притворяется колористом, берет предоплату. Предоплата в наше время не удивление - многие сейчас берут предоплату. Записала якобы на покраску и забрала предоплату. В день процедуры она заблокировала и нет никаких возможностей с ней связаться», - пишет автор поста в паблике «Отзывы 03», опубликовав фото переписки и портрет обидчицы.  

В комментариях обманутой девушке посоветовали быть более бдительной. А многие засомневались в том, что фото мошенницы, которое опубликовал автор поста, настоящее: 

- Скорее всего, это даже не дама, а чувак в местах не столь отдаленных. 
- Открываете любую фотографию в объявлении. Делаете скрин. Заходите в Яндекс (Гугл) в строке поиск вставляете фото. И вуаля. Откроются все страницы, где размещалась эта фотография. Скорее всего, даже найдете реального владельца и мастера, кому принадлежит эта работа или портрет. И вероятно он будет с другого города. А найдете по-любому, потому что мошенники берут их из интернета. И тут сразу будет понятно, что это обман. 
- Сколько хожу в салоны краситься, никогда предоплату не просили. Вам стоит быть внимательнее, потому что даже из вашей переписки всё очевидно, неужели сложно посмотреть улицу и дом на карте, что это административное здание на площади, а не жилой дом, - пишут пользователи. 

Напомним, это уже не первый случай обмана в сфере услуг красоты. Так, в соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив.  В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. После завершения окрашивания волос и стрижки девушки уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода так и не поступает. 

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
26.01.2024 в 18:06
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
26.01.2024 в 17:50
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
26.01.2024 в 17:15
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
26.01.2024 в 17:11
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
26.01.2024 в 17:03
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
26.01.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
Он приехал в республику, чтобы устроиться на работу
26.01.2024 в 17:11
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
За полгода с улиц города убрали 76 металлических гаражей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
Привить животных планируют до конца марта
26.01.2024 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru