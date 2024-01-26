В Бурятии рухнула селекционная империя

Десятилетиями «Бурятский НИИСХ» оставался ведущим научно-исследовательским учреждением страны. Свою известность институт приобрел благодаря исследованиям в области селекции и генетики семенных сортов. Но возглавивший его агрохимик «посеял» важные наработки ученых.История института началась в далеком 1931 году с создания первой в республике сельскохозяйственной опытной станции. Открытие Бурятского НИИСХ ознаменовало новый этап развития науки в республике. Институт проводил исследования, имеющие теоретическую и практическую ценности для агропромышленного производства в области растениеводства, животноводства, земледелия, экономики и механизации сельского хозяйства.Практическое применение и проверка эффективности научных разработок на первом этапе осуществлялись в двух опытно-производственных хозяйствах. После чего наиболее удачные разработки внедрялись в широкое производство.- Селекционные центры всегда размещали в благоприятных зонах, во влагообеспеченных. А таких центров селекции, как наш, по всему Союзу было лишь два. Один - в Бурятии, другой - в Казахстане, поселке Шортанды. Единственные два места, где селекция велась на фоне засушливых условий. Из-за чего имела большую ценность, - вспоминает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия Намжил Мардваев.Главной особенностью бурятской селекции являлось то, что именно наши сорта могли переносить 50-градусные морозы и сильную жару. Также они показывали наибольшее содержание биологически активных веществ в плодах по сравнению с инорайонными сортами.- Экспортный потенциал наших сортов очень велик. Глобальная проблема продовольствия по-прежнему остается в сухих зонах. Неспроста у Российского фонда фундаментальных исследований в приоритете стоит выдача грантов на работу именно в засушливых зонах. Там, где засуха, всегда сложно. На данный момент в этом направлении хорошо поднимается Монголия и северные территории Китая, которые граничат с Забайкальским краем. Сейчас наступило золотое время, когда мы должны были на своих сортах делать деньги, - констатирует руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия Намжил Мардваев.Но, к сожалению, «делать деньги» не на чем. Несмотря на то, что сорта бурятской селекции востребованы не только в Иркутской области, Забайкальском крае, Монголии, где государство активно поддерживает озеленение городов и разбивку садов, но и по всему миру, Бурятии нечего предоставить на рынке. Как так вышло?Последние десять лет Бурятский НИИСХ возглавлял Лубсан-Зонды Будажапов. Изначально местные селекционеры были рады его появлению. Поскольку новый директор являлся агрохимиком, в отличие от предшественников.За эти годы им реализована серия научных и финансовых проектов, сформирован новый коллектив единомышленников, определены ключевые приоритеты развития аграрной науки Бурятии в тесном взаимодействии с научными и правительственными организациями разных уровней. Однако из вышеперечисленного выделить можно только два пункта: «новый коллектив» и «финансовые проекты».На момент появления Лубсан-Зонды Будажапова в самом крупном отделе института трудилось свыше 100 человек. Но через два года из Бурятского НИИСХ было уволено более 14 докторов и кандидатов наук, 12 научных сотрудников и лаборантов, а также минимум четыре технических работника. В данный момент вся работа держится на плечах лишь 43 человек, 20 из которых лаборанты.Из «финансовых проектов» можно выделить две, известные нашей редакции сделки по продаже лицензии на сорта. В мае 2023 года Лубсан-Зонды Будажапов продал за 40 тыс. рублей исключительное право использования результата интеллектуальной деятельности «Сорт яровой мягкой пшеницы Бурятская 551» и «Сорт ярового ячменя Одон» организации ЗАО «Тельминское». Сколько еще подобного рода сделок совершено - неизвестно. Исключительный лицензионный договор действителен аж до декабря 2033 года.- Бурятский НИИСХ выступал оригинатором, который выпускал оригинальные семена. Именно из этих семян получается элита для последующего размножения. До того, как Лубсан-Зонды Будажапов стал директором, институт производил более 50 тонн оригинальных семян. Сейчас же - не более одной тонны, - говорит руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия Намжил Мардваев.Позднее селекцию и первичное семеноводство кормовых культур в Бурятском НИИСХ закрыли вовсе. Тем самым похоронив сорта люцерны «Онохойская», «Туяна», «Степнячка», созданные в далеком прошлом. На сегодняшний день семена данных растений не сохранились. А самый последний сорт кормовых создан аж в 2008 году. Им оказался сорт костреца безостого «Саян».Также безнадежно утеряны существующие сорта по зерновым культурам. К примеру, сорта яровой пшеницы «Бурятская - 79», выведенной в 1982 году. В том числе пшеницы «Селенга» 1989 года и самой популярной в Амурской области «Арюны» 2003 года. Помимо зерновых и кормовых культур сильный удар пришелся и на плодово-ягодную селекцию.- Ни грамма этих семян. Их просто нет. А развивать без них животноводство невозможно. Возглавив институт, Лубсан-Зонды Будажапов, можно сказать, уничтожил отдел селекции Бурятского НИИСХ. Работники разбежались, техника продалась, многое из нее ушло попросту на металлолом, - поделился руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия Намжил Мардваев.Казалось бы, чтобы избежать всех проблем, можно было сменить руководство. Однако большую часть времени, выпавшего на властвование Будажапова, Бурятский НИИСХ провел на фоне организационных реформ. Институт передавали из одного ведомства в другое. Пока, в конце концов, его не взял под крыло Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН.Также стоит отметить, что в момент перемен несколько заслуженных агрономов нашей страны составили письмо заместителю председателя правительства Российской Федерации Юрию Трутневу, в котором подробно изложили ситуацию, происходящую в Бурятском НИИСХ, и попросили дать оценку его деятельности.О сомнительных успехах Бурятского НИИСХ под руководством Лубсан-Зонды Будажапова говорили неоднократно. Но дело сдвинулось с мертвой точки лишь в декабре 2023 года. Когда в институт явились с проверкой во главе с председателем комиссии Александром Захаренко, заместителем директора по научно-технической работе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.Проверка комиссии показала, что на сегодняшний день из восьми сортов пшеницы мягкой яровой патент сохранен только у двух сортов. Все четыре патента на сорта овса ярового утрачены. Из двух сортов ярового ячменя сохранен один патент на сорт «Одон». В 2023 году внесена в реестр рожь яровая «Прибайкальская». Утрачено семеноводство и патенты по девяти сортам пяти видов многолетних трав. Также утрачено 39 сортов восьми плодово-ягодных культур.- Принимая во внимание ограниченный срок служебной командировки, члены комиссии проверили факты заключения директором Бурятским НИИСХ Л-З. Будажаповым договоров аренды земельных участков, принадлежащих Российской Федерации и закрепленных за институтом на праве бессрочного пользования, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, - сообщил Александр Захаренко.Участки были даны во временное пользование ООО «Арт -медиа» и ИП Путилин В.В. В ходе разбирательств комиссия опросила водителя Бурятского НИИСХ С. Найданова. В нашей редакции есть копии протокола, где есть разъяснения водителя, который подтвердил, что по поручению директора в январе 2023 года по доверенности получил деньги в конверте от рекламного агентства и передал их лично Будажапову. Перед этим в июне он также по поручению директора получил наличные денежные средства от неизвестных ему лиц для передачи лично директору. Мы не исключаем, что деньги из конверта перекочевали в кассу организации.На основании полученных объяснений всех работников Бурятского НИИСХ - филиала СФНЦА РАН будет подготовлено и направлено в правоохранительные органы Республики Бурятия заявление в отношении уже бывшего директора Лубсан-Зонды Будажапова. В любом случае сотрудники в погонах дадут правовую оценку его действиям.Сейчас зерносклад в местности «Холодное», переданный от ОПХ «Иволгинское», разобран, а бетонные конструкции проданы. Основная контора Бурятского НИИСХ расположилась в приспособленном помещении - в бывшем бригадном домике подсобного хозяйства плодово-ягодной станции. И даже внешне не походит на здание научно-исследовательского института.- Лет пять назад было бы еще не так поздно. А теперь достояние нашей республики развалилось, его нет. Для восстановления потребуется несколько сотен миллионов рублей. Придется начинать с чистого листа, собирать людей, создавать базу, восстанавливать наработки. На это уйдет минимум десять лет. Ужасно, что все получилось именно так. Мы должны были получать эти несколько сотен миллионов, а теперь будем вкладывать… если, конечно, хотим развивать сельское хозяйство в республике, - подытоживает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия Намжил Мардваев.Сейчас в штате Бурятского НИИСХ новый руководитель и некомплект научных сотрудников с высокой квалификацией, наличием степеней доктора или кандидата наук, что не позволяет вести полноценно по всем направлениям научную и селекционную работу. Будем надеяться, что это лишь вопрос времени.В Улан-Удэ уже прошло совещание о качестве реализуемых семян и посадочного материала. По итогам этого заседания предложено возродить ассоциацию садоводов Бурятии и провести обучающий семинар на базе БГСХА для консультантов магазинов. Что уже является неплохим началом.Фото: «Номер один»