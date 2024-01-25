ВСЖД ведет профилактику детского травматизма совместно с общественниками Улан-Удэ

Совместные акции, призванные напомнить детям и подросткам правила безопасного поведения на железной дороге, проходят в Улан-Удэ. Помимо работников Восточно-Сибирской магистрали и транспортных полицейских к профилактической работе присоединились общественники – активисты городского Совета отцов и педагоги центра «Безопасное детство», сообщили в пресс-службе ВСЖД.Одним из направлений этой работы остаются «Уроки безопасности», которые проводятся для учащихся образовательных учреждений, расположенных вблизи железной дороги. Очередной из них состоялся 25 января для учеников школы №31 Улан-Удэ. В роли педагогов выступили железнодорожники – они подробно рассказали детям о правилах, которые необходимо строго соблюдать в зоне движения поездов.Также в этот день с участием общественников прошел профилактический рейд в поселке Южный столицы Бурятии. На высокоинтенсивном участке магистрали обустроен пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией, который заранее предупреждает о скором приближении поезда. Пренебрежение этими сигналами может привести к трагичным последствиям: только за последний год попытка пройти на «красный» перед движущимся поездом обернулась травмами для троих человек.Добавим, что в 2023 году на участке Восточно-Сибирской железной дороги в границах Улан-Удэ зафиксирован 21 случай травмирования граждан, а первый в 2024 году случай травматизма произошел уже в январе.Восточно-Сибирская железная дорога напоминает гражданам, что магистраль – источник повышенной опасности. Будьте бдительны вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, переходите пути только по пешеходным переходам!Фото: ВСЖД