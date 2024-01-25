В Новосибирске по делу об убийстве 14-летней школьницы арестовали пятого полицейского

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня избрали меру пресечения пятому полицейскому, замешанному в деле об убийстве 14-летней Наташи Матюхиной в селе Яркуль Усть-Таркского района, сообщает КП-Новосибирск.Напомним, трагедия случилась 2 марта 2010 года, за месяц до дня рождения восьмиклассницы. Она была в местном клубе, вместе с подругой возвращались обратно - девочки расстались за 300 метров до дома Наташи. Но школьница так и не вернулась домой: ее тело не нашли до сих пор.Лишь спустя 13 лет следователям удалось выяснить, как умерла девочка: пьяные милиционеры, дежурившие в ту ночь на перекрестке, сбили ее на «Волге». Наташе была еще жива, но ей не дали шанса на спасения: виновники аварии вывезли ее из села убили. Летом 2023 года их арестовали, как и еще одного сотрудника - начальника местного отдела участковых - он знал о расправе над Наташей.В ходе расследования вскрылось, что начальник местного отдела участковых может быть причастен к еще одной страшной истории - убийству 26-летнего местного жителя Владимира Поторокина, которого долгое время тоже считали пропавшим. По версии следствия, обвиняемый вместе с начальником уголовного розыска жестоко расправились с ним. Начальник угро тоже оказался под арестом. Связано ли это убийство с делом Наташи, выясняют следователи.Судья Центрального района удовлетворила ходатайство следователя об избрании в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 23 марта. Далее арест будут продлять.Пятый полицейский оказался замешан в этом деле из-за того, что пытался мешать расследованию: 18 января он явился домой к сотруднику СК, проводившему следственные действия.- Он высказал угрозы, что привлечет следователя к уголовной ответственности, - уточнили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.Заседание об избрании ему меры пресечения было закрытым: сам полицейский прошел мимо журналистов в капюшоне на голове и маске.Фото: Мария Новикова