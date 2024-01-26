Улан-удэнка лишилась машины из-за пьяного мужа
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.
В суде установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, за что он был лишен права управления транспортными средствами.
Октябрьский районный суд назначил виновному наказание - 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на срок 2 года. При этом в суде мужчина утверждал, что автомобиль, на котором он совершил преступление, был зарегистрирован на его супругу и продан до совершения преступления. Однако машину еще не передали покупателю, а деньги за нее в полном объеме еще не внесли.
«В ноябре 2023 года он, находясь за рулем автомобиля «Хонда Фрид», был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке документов у инспектора возникли основания полагать, что водитель нетрезв, ему было предложено пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого тот отказался»,
- сообщили в прокуратуре республики.
Приговор не вступил в законную силу.
«Суд на основании норм гражданского законодательства, регламентирующих, что право собственности по договору купли-продажи переходит в момент фактической передачи имущества, конфисковал автомобиль, принадлежащий супруге осужденного»,
- сообщили итог.
Фото: Номер один