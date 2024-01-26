Улан-удэнка лишилась машины из-за пьяного мужа

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

В суде установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, за что он был лишен права управления транспортными средствами.

«В ноябре 2023 года он, находясь за рулем автомобиля «Хонда Фрид», был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке документов у инспектора возникли основания полагать, что водитель нетрезв, ему было предложено пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от прохождения которого тот отказался»,

- сообщили в прокуратуре республики.



Октябрьский районный суд назначил виновному наказание - 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на срок 2 года. При этом в суде мужчина утверждал, что автомобиль, на котором он совершил преступление, был зарегистрирован на его супругу и продан до совершения преступления. Однако машину еще не передали покупателю, а деньги за нее в полном объеме еще не внесли.

«Суд на основании норм гражданского законодательства, регламентирующих, что право собственности по договору купли-продажи переходит в момент фактической передачи имущества, конфисковал автомобиль, принадлежащий супруге осужденного»,

- сообщили итог.



Приговор не вступил в законную силу.





Фото: Номер один