Общество 26.01.2024 в 09:34

В России перепишут всех снежных барсов

Параллельно ученые посчитают сибирского горного козла – главную добычу ирбиса
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Текст: Номер один
В России перепишут всех снежных барсов
Полномасштабный учет снежного барса впервые пройдет во всех регионах его обитания в России.  Краснокнижного снежного барса впервые подсчитают в четырех регионах его обитания, сообщили в минприроды России. Полномасштабный учёт стартует в республиках Алтай, Тува, Бурятия и на юге Красноярского края, где раньше не проводили подобные мероприятия.

В этом году учет будет координировать Сайлюгемский национальный парк, где накоплен огромный опыт сбора данных и анализа полученной информации. «Полевые экспедиции пройдут в феврале-марте, а данные мы обработаем к середине-концу апреля. Ранее Красноярский край не примыкал к учетам, но сегодня в границах Саяно-Шушенского заповедника восстановлена группировка вида примерно в 11 особей», - рассказал координатор учета, заместитель директора Сайлюгемского нацпарка по приоритетным проектам Денис Гуляев.

Снежный барс находится в Красной книге России и входит в список приоритетных животных национального проекта «Экология». Численность ирбиса в России составляет 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 барсов.

Участниками полномасштабного учета станут: в Республике Алтай – заповедник «Алтайский» и добровольческая экспедиция «По следам снежного барса», дирекция ООПТ Алтая, в Туве - заповедник «Убсунурская котловина», природный парк «Тыва», в Бурятии – общественная организация «Азия-Ирбис», в Красноярском крае – заповедник «Саяно-Шушенский».

Специалисты отправятся к местам обитания снежного барса, будут искать следы зверей, собирать биологические образцы и проводить их генетические исследования, а также мониторить фото и видеоловушки. Параллельно ученые посчитают сибирского горного козла – главную добычу ирбиса.

Полномасштабный учет численности и состояния снежного барса проходит в России с 2015 года. Специалисты работают по одной методике, которая в 2018 году была официально утверждена минприроды в рамках программы мониторинга снежного барса в нашей стране.

Фото: mnr.gov.ru
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