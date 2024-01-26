В районе Бурятии выследили трех волков

Днем ранее «Номер один» сообщал, что жители села Нижний Мангиртуй в Бичурском районе боятся ходить по неосвещенной местности из-за угрозы диких животных. В селе провели охотничий контроль и, как выяснилось, опасения сельчан не были напрасны. Специалисты Бурприроднадзора и охотхозяйства обследовали окрестности и выследили трёх волков, рассказали в группе «Бичура-инфо 24/7» со ссылкой на ведомства.

«Кроме того, в селе бесконтрольно пасётся скот - это приманивает хищников. Пастухов нет, сейчас зимой свиньи, козы и КРС находятся на улицах без присмотра. Поэтому волки будут рядом»,

- добавили к сообщению.



Всего с августа по январь в этом районе отстреляно 17 волков.