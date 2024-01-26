Общество 26.01.2024 в 10:07

В Бурятии установили 13 виновников лесных пожаров

С них взыскали почти 3 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установили 13 виновников лесных пожаров
В Бурятии в 2023 году зарегистрировали 260 лесных пожаров. Первый произошёл 20 марта в Еравнинском районе, последний – 17 октября в Прибайкальском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как рассказали в РАЛХе, большая часть возгораний возникли весной. 106 – из-за нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах, еще 52 - из-за перехода огня с земель иных категорий.

«Весенние пожары – это всегда вина человека. Основные причины возгораний - выжигание сухой травы, брошенные окурки, не потушенные костры, нарушения при эксплуатации техники и другие», - отмечают в агентстве лесного хозяйства.

На сегодня установлено 13 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров в Бурятии в период действия особого противопожарного режима.

Сумма затрат на тушение лесных пожаров, виновники которых были установлены, составила более 3 млн. рублей. На данное время судами рассмотрено 11 исков с требованием о взыскании затрат на общую сумму 2,8 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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