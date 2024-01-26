В Бурятии установили 13 виновников лесных пожаров

В Бурятии в 2023 году зарегистрировали 260 лесных пожаров. Первый произошёл 20 марта в Еравнинском районе, последний – 17 октября в Прибайкальском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как рассказали в РАЛХе, большая часть возгораний возникли весной. 106 – из-за нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах, еще 52 - из-за перехода огня с земель иных категорий.«Весенние пожары – это всегда вина человека. Основные причины возгораний - выжигание сухой травы, брошенные окурки, не потушенные костры, нарушения при эксплуатации техники и другие», - отмечают в агентстве лесного хозяйства.На сегодня установлено 13 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров в Бурятии в период действия особого противопожарного режима.Сумма затрат на тушение лесных пожаров, виновники которых были установлены, составила более 3 млн. рублей. На данное время судами рассмотрено 11 исков с требованием о взыскании затрат на общую сумму 2,8 млн рублей.Фото: «Номер один»