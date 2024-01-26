В Улан-Удэ горожане расклеивают рекламные листовки где попало

Ежедневно уборщики территорий срывают листовки с дорожных ограждений и знаков, а также остановочных павильонов. Некоторые листовки убрать легко, но чаще работникам приходится сильно потрудиться, чтобы восстановить прежний вид элементов благоустройства, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- Нарушители, незаконно расклеивающие рекламу на элементах благоустройства, обязаны возместить Комбинату затраты, понесенные при приведении в порядок объектов. В случае отказа от добровольного возмещения, затраты будут взысканы в судебном порядке. Сейчас судом уже рассматривается подобный случай,



- сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Отметим, согласно статье 30 Закона РБ «Об административных правонарушениях», незаконные расклейщики рекламы привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа за размещение объявлений, плакатов, вывесок и иной печатной продукции в размере: на граждан - от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.

Жителей просят фиксировать на телефон подобные нарушения и отправлять на сайт «Активный горожанин» , а также сообщать по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.





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