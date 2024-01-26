Российские компании предложили услуги по строительству метро в Улан-Баторе

Услуги компаний из Китая по строительству тоннелей под метрополитен в столице Монголии обойдутся дороже, чем аналогичные работы от российских. Об этом сообщил министр - председатель Национального комитета по уменьшению транспортных заторов в столице Борхуугийн Дэлгэрсайхан.«В правительство поступают предложения из компаний многих стран по строительству метро в Улан-Баторе. Мы тщательно изучаем каждую компанию, подавшую свои предложения. Пока можно сказать, что за работы по рытью тоннеля под метро российские компании просят меньше средств, чем китайские», – сказал министр.Ранее мэр города Хишгээгийн Нямбаатар сообщил, что в течение января будет объявлен международный открытый тендер по выбору консультанта и подрядчика для управления проектом строительства метро. Предварительный бюджет проекта составляет около $1,3 млрд.Впервые строительство метро в монгольской столице обсуждалась еще в середине 1980-х годов. С участием специалистов из СССР сотрудники управления городского развития пробурили пять крупных скважин в центре Улан-Батора и провели первые исследования. Технико-экономическое обоснование подготовила в 2013 году японская компания.Появление метро должно помочь в решении многолетней проблемы дорожных заторов в Улан-Баторе, которая обусловлена ростом населения, увеличением числа автовладельцев и просчетами, допущенными при строительстве дорог.Фото: «Номер один»