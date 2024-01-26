Общество 26.01.2024 в 10:46

В Бурятии за год удалось выявить 957 нарушителей антикоррупционных законов

За 2023 год виновникам предъявили иски на общую сумму в 33,9 млн рублей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за год удалось выявить 957 нарушителей антикоррупционных законов

Прокуратура Республики Бурятия подвела итоги работы в сфере противодействия коррупции за 2023 год.

Так, в этой сфере выявили 823 нарушения закона, для устранения которых принесены 43 протеста, внесены 352 представления, предъявлены 37 исков на общую сумму 33,9 млн рублей, объявлены 7 предостережений.

По актам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 495 лиц, к административной ответственности – 34. По материалам, направленным прокурорами в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, возбуждены 18 уголовных дел.

«В ходе проверок в отношении государственных и муниципальных служащих, выявлены 957 лиц, допустивших нарушения, связанные с неисполнением антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, к дисциплинарной ответственности привлечено 401 должностное лицо, в связи с утратой доверия уволены 2 директора организаций, подведомственных муниципальным органам власти»,

 - перечислили в прокуратуре Бурятии.
К примеру, эффективным инструментов в борьбе с коррупцией стало привлечение к административной ответственности за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», и «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих». По этим статьям предусмотрены значительные штрафы.

Так, по инициативе прокуроров Еравнинского и Иволгинского районов к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ привлечены 3 юридических лица. По решению суда на виновников наложили административные штрафы общим размером 1,5 млн рублей, которые оплачены в полном объеме.

Кроме того, по постановлениям прокуроров по статье 19.29 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 29 должностных лиц. Наложены штрафы в размере 540 тыс. рублей.

«Правоохранительными органами на территории республики выявлены 175 коррупционных преступлений, из них фактов взяточничества в крупном и особо крупном размерах – 11. В основном преступления совершались в сферах распоряжения бюджетными средствами, осуществления закупок»,

 – сообщили в прокуратуре РБ.
Работа продолжается.


Фото: Номер один
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