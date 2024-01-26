В Бурятии начали готовиться ко второму международному буддийскому форуму

Второй Международный буддийский форум состоится в августе 2024 года в Бурятии на площадках Улан-Удэ и Иволгинского дацана, который является центром Буддийской традиционной Сангхи России и резиденцией Пандидо Хамбо ламы. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.







«Бурятия готовится к проведению II Международного буддийского форума. Регион обладает бесценными знаниями и всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии. Опыт проведения I Международного буддийского форума показал важность, значимость и актуальность поднимаемых вопросов, в том числе, вопросы единения в непростых современных реалиях. Бурятия в дни форума стала мировым центром обсуждения вопросов буддизма. На форум приехали представители всех ключевых стран, где исповедуют буддизм. Представительный состав делегаций Индии и Китая, которые возглавляли посол Индии в РФ и заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации, а также участие послов Таиланда и Шри-Ланки, высшее руководство Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Камбоджи показали, что Россия - удобная площадка для международных контактов по линии буддизма. Также это яркий сигнал всему мировому сообществу, что Россия открыта для диалога и у нее есть надежные партнеры и друзья», - заявил Алексей Цыденов.При этом глава Бурятии отметил необходимость тщательной подготовки форума. Круглые столы, дискуссионные площадки, рабочие группы с приглашением видных буддийских деятелей и ученых России и мира для обсуждения актуальных вопросов в сфере буддизма должны проходить весь период до начала основного форума, сказал Алексей Цыденов. Ключевые и самые актуальные вопросы впоследствии станут основой содержания научно-практической части форума.Так, на первом совещании по организации форума принято решение, что с февраля по август пройдет ряд самостоятельных мероприятий, предваряющих основной форум.Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов сообщил о том, что Сангха России предлагает второй день программы форума посвятить обсуждению посланий Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и провести отдельную секцию, посвященную 260-летию института Пандидо Хамбо лам.«Необходимо обсуждение посланий Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в привязке к настоящему и будущему, что наиболее будет полезно для людей. Также в 2024 году исполнится 260 лет с основания института Пандидо Хамбо Ламы и этому необходимо посвятить отдельную дискуссию в дни форума», — отметил Дымбрыл Дашибалданов.Юбилейные мероприятия, посвященные 260-летию основания института Пандито Хамбо Ламы, Сангха России планируется провести осенью 2024 года. В год юбилея в Иволгинском дацане откроют главный храм буддийской святыни, новый Цогчен Дуган, который строили несколько лет. Также пройдут спортивные мероприятия.К следующему организационному совещанию Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям подготовит проект концепции содержательной части форума, сообщил председатель фонда Алексей Маслов. Он отметил важность приглашения на форум знаковых и значимых людей из мира буддизма и буддологии, что повысит статус форума.«К подготовке второго буддийского форума будут привлечены партнеры первого форума - Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Бурятский государственный университет, а также республиканские учреждения - Национальный музей и Центр восточной медицины. Объединение усилий наших уважаемых организаций и оргкомитета предопределило успех первого форума», - отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.Напомним, I Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошел в Улан-Удэ 17-19 августа 2023 года. В нем приняли участие более 600 гостей, представители 13 иностранных государств - Китая, Индии, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Чехии, Лаоса, Бутана, Камбоджи и Республики Беларусь.Фото: пресс-служба правительства Бурятии