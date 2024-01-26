В Улан-Удэ пожар в «Гвозде» стал поводом для волны проверок

В Улан-Удэ проводятся массовые проверки учреждений общепита, гостиниц и торговых центров. Волна проверок началась после пожара в ТЦ «Гвоздь». Напомним, ЧП произошло в ноябре, огонь распространился на 2,5 тыс. квадратных метров. Одна из причин возгорания - нарушение правил пожарной безопасности.Судя по всему, для предотвращения похожих трагедий прокуратура дала задание проверить, как предприниматели выполняют все правила пожарной безопасности.Так, прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ с привлечением специалистов Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации помещений организацией, предоставляющей услуги в сфере гостиничного сервиса и общественного питания.Проверка выявила следующие нарушения: на территории не обозначены места, специально отведенные для курения знаком «Место курения»; допускается размещение оборудования и других предметов на путях эвакуации; допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; срок службы первичных средств пожаротушения (огнетушителей) истек; не производится своевременно очистка вентиляции и т. д.Выявленные нарушения пожарной безопасности стали основанием для внесения представления руководителю юридического лица.- Кроме того, по постановлению прокурора лицо, ответственное за противопожарную безопасность, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (несоблюдение требований пожарной безопасности), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, - сообщила «Номер один» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Шангина.Также прокуратурой района проведена проверка на объектах одного из торговых комплексов, расположенного на территории Железнодорожного района. Где тоже выявлены нарушения: на территории торгового комплекса не обозначены места, специально отведенные для курения знаком «Место курения»; допускается использование чердака и технического помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов; допускается размещение оборудования и других предметов на путях эвакуации. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасаде здания торгового комплекса, выполнены из горючих материалов, допускается использование поврежденных розеток и т. д.В связи с этим прокурором района руководителю торгового объекта внесено представление об устранении выявленных нарушений. Эти вопросы будут находиться на контроле надзорного органа. По постановлению прокурора лицо, ответственное за противопожарную безопасность, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (несоблюдение требований пожарной безопасности), ему назначили наказание в виде предупреждения.К слову, несоблюдение требований пожарной безопасности выявлено в том числе в самых популярных торговых центрах и ресторанах (прокуратура не обнародует их названия). А что будет, когда проверки пойдут по некрупным и менее многолюдным точкам?Напомним, 15 января в Улан-Удэ случился еще один крупный пожар. На этот раз горел ресторан «Бир Хаус». Площадь пожара составила 525 квадратных метра. Огонь охватил кровлю здания пивного ресторана, обошлось без пострадавших.Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверки причин пожара, а также установление обстоятельств возгорания в помещении ресторана на ул. Тулаева, 134.Фото: «Номер один»