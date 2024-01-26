Общество 26.01.2024 в 13:30

В Улан-Удэ проходит съезд лидеров территориальных общественных самоуправлений

ТОСовцы всей республики собрались для обмена опытом
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ проходит съезд лидеров территориальных общественных самоуправлений

Сегодня в столице Бурятии ТОСовцы всей республики собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы, поделиться опытом и увезти с собой хорошее настроение и полезные наработки. От нас участвуют представители 91 ТОСа города, сообщили в администрации Улан-Удэ.

 «Они работают на всех шести площадках, где обсуждаются вопросы взаимодействия ТОСов и органов местного самоуправления, получения грантов, развития социального предпринимательства и т.д. Наши ТОСы поделятся опытом создания общегородской волонтерской организации для помощи бойцам на СВО. Интересен и опыт районов, посмотрим, что можно перенять»,

 - добавили в сообщении.

Фото: Администрация Улан-Удэ
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