Бакланов в Бурятии пока оставили в покое

В Бурятии не планируется в ближайшее время повторять прошлогоднюю практику добычи большого баклана с целью снижения его численности.- Решение о регулировании численности баклана может быть принято в соответствии с Приказом Минприроды России от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» в случае превышения показателей максимальной численности охотничьих ресурсов, при угрозе возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. Таких оснований в настоящее время не имеется, - пояснила «Номер один» Марина Дамдинова, руководитель Бурприроднадзора.Таким образом, получается, что в 2024 году Бурятия не будет проявлять активность по уменьшению на своей территории популяции большого баклана.Баклан, как известно, является перелетной птицей, на зиму этот вид улетает в теплые страны. Проведенное научное исследование показало, что наибольшая концентрация бакланов в республике отмечается на реке Ине (Баргузинский район), на реке Селенге и прилегающей акватории Байкала в Кабанском районе, на Братских озерах и в Ангарском соре Северо-Байкальского района. Также немало бакланов наблюдается на озере Гусином Селенгинского района и в Прибайкалье (озеро Котокель, река Селенга).Напомним, в прошлом году принято решение о регулировании популяции баклана в размере 3000 особей. Реально добыто 2458 бакланов. В Бурприроднадзоре признали, что охота на бакланов – это малоэффективный и затратный способ снижения их численности.- Добытая охотниками продукция не компенсирует затраты охотников, поскольку не имеет коммерческой ценности и не используется в пищу, - отметили в ведомстве.Перелетные птицы, которые с приходом тепла вновь появятся в республике, частично останутся в Бурятии, например, как бакланы, а другие полетят дальше. В связи с этим в Бурятии задумались о противодействии болезням, которые могут разносить кочующие пернатые.В ближайшее время вокруг Улан-Удэнской птицефабрики власти планируют организовать буферную зону, в которой гражданам запретят разводить домашнюю птицу. Не только кур, но и любых домашних птиц. Даже в закрытом птичнике.Ширина зоны составит пять километров от птицефабрики. Это делается во исполнение решения российского правительства, которое усилило требования к ветбезопасности. Недавно этот вопрос обсужден на внеочередном заседании республиканской противоэпизоотической комиссии.Один из непонятных аспектов – сколько птицы сегодня содержится на частных подворьях, попадающих в буферную зону?- Заиграевский район уже определил – 46 птиц. А из Улан-Удэ пока сообщили только количество личных хозяйств – 70. Возможно, по факту не во всех из них содержат птиц, сейчас это необходимо уточнить, и будет установлен срок проведения этой работы, - отметили «Номер один» в Управлении ветеринарии.Проект создания буферной зоны находится на рассмотрении. Ожидается, что по его окончании министерством сельского хозяйства республики будет выпущен соответствующий нормативно-правовой акт.За изъятых в окрестностях Улан-Удэнской птицефабрики кур и прочую птицу их владельцам планируется выдать компенсацию. Во всяком случае на заседании противоэпизоотической комиссии обсуждалась возможность возмещения. Сколько рублей будут давать за одну пернатую голову, пока неизвестно. Куда направят изъятых домашних птиц, в Управлении ветеринарии прояснить тоже не смогли.Но к сезону миграции перелетных птиц все необходимые вопросы планируется решить. Болезни птиц представляют опасность для сельского хозяйства страны. С начала 2024 года из-за гриппа птиц в России уничтожено более 17 млн голов птицы.На заседании также обсудили проведение лабораторного мониторинга на высокопатогенный грипп среди синантропных птиц, обитающих вблизи птицефабрики. Это позволит более точно определить наличие и масштабы возможной инфекции среди них.По словам Амгалана Дармаева, начальника Управления ветеринарии, на данный момент план мониторинга на птичий грипп значительно увеличен, особенно в отношении дикой птицы - на 178%.Кого-то может взволновать вопрос о том, можно ли будет жителям будущей пятикилометровой зоны иметь дома декоративных птиц? Например, попугаев, канареек. Как пояснили в Управлении ветеринарии, если такие виды птиц находятся в вольере, в помещении, а не на улице, то можно. При этом отходы их жизнедеятельности должны цивилизованно утилизироваться.По другим видам сельхозживотных новых ограничений не вводилось. Разве что в рамках усиления контроля по африканской чуме свиней развернута работа по диким кабанам, которые могут переносить эту опасную для свиней болезнь и погибать от нее. В частности, увеличивается отбор проб для исследования.Фото: «Номер один»