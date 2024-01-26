В Бурятии в этом году отремонтируют около 90 км дорог

В этом году в Бурятии в рамках нацпроекта запланированы работы более чем на 45 объектах дорожной инфраструктуры, в том числе на 14 мостах. Как сообщили в республиканском Минтрансе, в программу работ вошли дороги в Улан-Удэнской агломерации, а также в Бичурском, Еравнинском, Хоринском, Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Баунтовском и других районах. Общий объем финансирования составит около 4 млрд рублей.В Баргузинском районе с началом строительного сезона масштабные работы стартуют сразу на четырех участках дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан: 291-306 км, 306-316 км, 315-325 км и 347-360 км. Также запланирован капремонт моста через реку Шанталык.В Заиграевском районе продолжится ремонт участка 16-26 км и ремонт мостов на 26-58 км автодороги Улан-Удэ – Романовка - Чита. Кроме того, дорожники приступят к работам на 3-8 км трассы Новоильинск – Горхон - Кижа и с 12 по 25 км автодороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск.В Прибайкальском районе уже ведется проектирование капремонта подъезда к селу Горячинск. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка с 4-14 км дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино.В Бичурском районе приступят к капремонту нового участка дороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта с 34 по 51 км.«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию участок на перевале Заганский с 24 по 34 км. Сегодня на этом участке земляное полотно полностью доведено до нормативов, ликвидированы все опасные повороты, ненормативные уклоны как в продольном, так и в поперечном сечении. В этом строительном сезоне приступаем к капремонту соседнего участка с 34 по 51 км», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В селе Бичура продолжится ремонт моста на 81-м км региональной дороги. Подрядчик уже определен, деньги в бюджете предусмотрены.В Еравнинском районе продолжат приводить в порядок участок с 357 по 387 км дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита, а также мост через реку Алтан на 347-м км. На пересечении Еравнинского и Хоринского районов продолжится ремонт участка с 200 по 234 км. Также в районе приступят к капремонту моста через реку Саган-Гол.В Баунтовском районе стартует ремонт региональной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита с 438 по 448 км.«Масштабные работы в этом году будут продолжены сразу на шести участках этой дороги. Это 16-26 км, мосты на 26-58 км, 200-234 км, 357-387 км, 438-448 км, мост через Алтан на 347 км. На сегодняшний день отремонтированы участки дороги 90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км. Поэтапно эту дорогу мы приводим в нормативное состояние», - отметили в «Бурятрегионавтодоре».В Закаменском районе в план ремонтных работ на 2024 год вошли участки дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией с 250 по 260 км и с 260 по 272 км. В селе Михайловка запланирован капремонт моста через реку Джида.В Кабанском районе начнется ремонт участка с 4 по 14 км автодороги Тресково – Шергино – Оймур - Заречье.На территории Муйского района проведут работы с 358 по 368 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян -Таксимо.В Северо-Байкальском районе на дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо запланирован капремонт двух мостов на 93-м км через реку Большая Дзелинда и на 5-м км через реку Полувананда.Также ремонт и капремонт мостов выполнят в Джидинском районе через р. Гэгэтуй на 119-м км автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией, в городе Кяхта на улице Банзарова, в Мухоршибирском районе в селе Новый Заган через реку Заганка, и в Кижингинском районе на 35-м км автодороги Ушхайта – Новокижингинск - граница с Забайкальским краем.В Улан-Удэнской агломерации в этом году отремонтируют порядка 14 участков дорог. В селе Верхняя Иволга это ул. Центральная, в поселке Заиграево - улица Серова, в селе Тарбагатай – улицы Кооперативная, Некрасова, Подгорная и Школьная. В Улан-Удэ в программу ремонтных работ вошли 11 объектов: улицы Октябрьская, 3-я Транспортная, Бабушкина (от БКМ до Трубачеева, четная сторона), Борсоева, Иволгинская, Ключевская (от Сахьяновой до ост. «Товары Бурятии»), Краснофлотская (от Шумяцкого до Тобольской), Дальненагорная (с. Лазо), переулки Карьерный, Невского и проспект 50-лет Октября. Продолжится строительство транспортного перехода через реку Уда.Фото: «Номер один»