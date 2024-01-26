Жителям Улан-Удэ сделали перерасчет на 17 млн рублей за коммунальные услуги

Улан-удэнцам сделали перерасчет на 17 млн за коммунальные услуги, сообщают в Комитете городского хозяйства. В эту сумму входит: более 8 млн рублей за неправомерное доначисление платы за услуги по отоплению при ежегодных корректировках, почти 4 млн рублей за некачественное предоставление коммунальной услуги, более 3 млн рублей за нарушение порядка начисления платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды.

Также почти 2 млн рублей за нарушение порядка начисления за отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, более 300 тыс рублей за нарушение платы за содержание общего имущества, неправомерное предоставление коммунальной услуги и т.д.

«Всего в городскую жилинспекцию за 2023 год поступило 2910 обращений граждан. Количество обращений возрастает ежегодно, так в 2022 году таких обращений было 1969. Проведено 1731 проверок и проверок достоверности сведений. Выявлено 1056 нарушений. По выявленным нарушениям применены меры административного воздействия»,

– сказал Сергей Гашев, заммэра – председатель КГХ.











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