Общество 26.01.2024 в 14:20

В Бурятии соболя стали добывать меньше

На последнем пушном аукционе выставили менее 22 тысяч ценных шкурок
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии соболя стали добывать меньше
На последнем пушном аукционе, который прошел в Санкт-Петербурге в конце прошлого года, было выставлено всего лишь около 21 600 шкурок промыслового соболя. Продано лишь 86,26% этого объема (примерно 18 600).

Предложенное покупателям количество выглядит очень бледно в сравнении с тем, что было выставлено в декабре 2022 года – более 46 000 шкурок промыслового соболя. Тогда удалось продать почти 60%. Это больше, чем вообще выставлено на последнем аукционе. Подобную статистику обнародовала недавно компания «Союзпушнина».

Как известно, в объеме представленных на торги промысловых соболиных шкурок традиционно практически все приходится на баргузинского соболя. К примеру, в 2022 году из упомянутых порядка 46 000 шкурок баргузинский соболь составил более 42,5 тысячи.

Так что когда мы говорим об объеме торгов промысловым соболем, о расценках на шкурки, мы фактически говорим о баргузинском соболе. Амурский, якутский и другие соболя играют весьма незначительную роль.

Происходящее на рынке может свидетельствовать о застое в соболином промысле. Логично предположить, что чем меньше охотники его добывают, тем меньше идет на Санкт-Петербургский пушной аукцион.

Падение количества выставленных на торги промысловых шкурок соболя в какой-то мере компенсируется повышательной динамикой средней цены. В декабре 2022 средняя цена была равна 69 долларов США за шкурку. В декабре 2023 она выросла почти до 91 долл./шк. Минимальные цены также увеличились. Правда, максимальные цены резко снизились до 280 долл./шк. (с былых 450 долл./шк.).

В условиях антироссийских санкций между двумя рассматриваемыми пушными торгами курс американской валюты в России скакнул вверх. В дни проведения аукциона в декабре 2022 года за одного «американца» давали от 63,4 до 64,6 рубля. Когда проходил аукцион в декабре 2023 года, курс был в диапазоне от 89,7 до 90,4 руб./долл.

То есть доллар «потяжелел» в рублевом эквиваленте примерно на 50%. Что такое шкурки по 69 и 91 доллару? Это приблизительно 4400 и 7300 рублей. Но, видимо, текущая ситуация воспринимается как не очень соблазнительная, раз объем выставленных промысловых шкурок так снизился. Думаем, выросли накладные расходы добытчиков пушнины и их всевозможных компаньонов в «шкурном» деле.

Будем надеяться, что аукцион в декабре нынешнего года покажет как увеличение предложения, так и повышение уровня продаж.

Фото: «Номер один»
Теги
соболь

Все новости

«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
26.01.2024 в 18:06
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
26.01.2024 в 17:50
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
26.01.2024 в 17:15
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
26.01.2024 в 17:11
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
26.01.2024 в 17:03
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
26.01.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
Он приехал в республику, чтобы устроиться на работу
26.01.2024 в 17:11
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
За полгода с улиц города убрали 76 металлических гаражей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
Привить животных планируют до конца марта
26.01.2024 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru