В Бурятии соболя стали добывать меньше

На последнем пушном аукционе, который прошел в Санкт-Петербурге в конце прошлого года, было выставлено всего лишь около 21 600 шкурок промыслового соболя. Продано лишь 86,26% этого объема (примерно 18 600).Предложенное покупателям количество выглядит очень бледно в сравнении с тем, что было выставлено в декабре 2022 года – более 46 000 шкурок промыслового соболя. Тогда удалось продать почти 60%. Это больше, чем вообще выставлено на последнем аукционе. Подобную статистику обнародовала недавно компания «Союзпушнина».Как известно, в объеме представленных на торги промысловых соболиных шкурок традиционно практически все приходится на баргузинского соболя. К примеру, в 2022 году из упомянутых порядка 46 000 шкурок баргузинский соболь составил более 42,5 тысячи.Так что когда мы говорим об объеме торгов промысловым соболем, о расценках на шкурки, мы фактически говорим о баргузинском соболе. Амурский, якутский и другие соболя играют весьма незначительную роль.Происходящее на рынке может свидетельствовать о застое в соболином промысле. Логично предположить, что чем меньше охотники его добывают, тем меньше идет на Санкт-Петербургский пушной аукцион.Падение количества выставленных на торги промысловых шкурок соболя в какой-то мере компенсируется повышательной динамикой средней цены. В декабре 2022 средняя цена была равна 69 долларов США за шкурку. В декабре 2023 она выросла почти до 91 долл./шк. Минимальные цены также увеличились. Правда, максимальные цены резко снизились до 280 долл./шк. (с былых 450 долл./шк.).В условиях антироссийских санкций между двумя рассматриваемыми пушными торгами курс американской валюты в России скакнул вверх. В дни проведения аукциона в декабре 2022 года за одного «американца» давали от 63,4 до 64,6 рубля. Когда проходил аукцион в декабре 2023 года, курс был в диапазоне от 89,7 до 90,4 руб./долл.То есть доллар «потяжелел» в рублевом эквиваленте примерно на 50%. Что такое шкурки по 69 и 91 доллару? Это приблизительно 4400 и 7300 рублей. Но, видимо, текущая ситуация воспринимается как не очень соблазнительная, раз объем выставленных промысловых шкурок так снизился. Думаем, выросли накладные расходы добытчиков пушнины и их всевозможных компаньонов в «шкурном» деле.Будем надеяться, что аукцион в декабре нынешнего года покажет как увеличение предложения, так и повышение уровня продаж.Фото: «Номер один»