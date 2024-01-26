Общество 26.01.2024 в 14:29
В Иркутске прошла необычная свадьба
Молодожены отправились под венец в традиционных русских нарядах
Текст: Макар Захаров
Январская свадьба, прошедшая в центральном отделе службы ЗАГС Иркутской области, привлекла внимание многих. Пользователи сети интернет не первый день обсуждают яркие костюмы молодоженов.
Самое интересное то, что жених и невеста решили сыграть свадьбу броско. Свое предпочтение пара отдала традиционным русским народным костюмам.
Во Дворце бракосочетания города Иркутска зарегистрировали брак Усольцев Алексей и Метревели Марико. Общие друзья познакомили ребят в 2023 году. Со свадьбой Алексей и Марико решили не тянуть и подали заявление на регистрацию заключения брака,
- сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Как оказалось невеста сама расшивала бисером и камнями кокошник и платье, жених активно помогал невесте. Алексей был одет в золотистый кафтан и богатый головной убор.
По словам ребят, для них очень важно поднять патриотический дух в наше непростое время, веру в народ России, показать русские традиции. Родные и друзья активно поддержали идею. Платье невесты было сшито на заказ в Москве из павлопосадских платков,
- служба ЗАГС Иркутской области.
Фото: Служба ЗАГС Иркутской области
Тегисвадьба