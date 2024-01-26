В Иркутске прошла необычная свадьба

Январская свадьба, прошедшая в центральном отделе службы ЗАГС Иркутской области, привлекла внимание многих. Пользователи сети интернет не первый день обсуждают яркие костюмы молодоженов.

Во Дворце бракосочетания города Иркутска зарегистрировали брак Усольцев Алексей и Метревели Марико. Общие друзья познакомили ребят в 2023 году. Со свадьбой Алексей и Марико решили не тянуть и подали заявление на регистрацию заключения брака,

- сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

По словам ребят, для них очень важно поднять патриотический дух в наше непростое время, веру в народ России, показать русские традиции. Родные и друзья активно поддержали идею. Платье невесты было сшито на заказ в Москве из павлопосадских платков,

- служба ЗАГС Иркутской области.

Самое интересное то, что жених и невеста решили сыграть свадьбу броско. Свое предпочтение пара отдала традиционным русским народным костюмам.Как оказалось невеста сама расшивала бисером и камнями кокошник и платье, жених активно помогал невесте. Алексей был одет в золотистый кафтан и богатый головной убор.

Фото: Служба ЗАГС Иркутской области