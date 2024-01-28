Экс-глава района Бурятии попросил 40-летнюю рассрочку для выплаты ущерба

Экс-глава Баргузинского района Алексей Балуев уже долгие годы как отошел от политики. Однако до сих пор время от времени оказывается в центре скандалов, связанных с его прошлыми делами. На этот раз речь пойдет о его разборках по поводу долгов перед государством и не только.Напомним вкратце предысторию. 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел на территории возглавляемого им Баргузинского района режим чрезвычайной ситуации из-за того, что мост через реку Сувинку был частично разрушен. Режим ЧС позволил господину Балуеву заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ напрямую с местным предпринимателем, минуя конкурсные процедуры.Подрядчик закончил ремонт 19 марта 2018 года, после чего благодаря главе района работу приняли без замечаний, и оплата более 1,4 млн рублей из бюджета прошла как положено. Но, как позже показала экспертиза, подрядчик не слишком усердствовал: множество нарушений и дешевые материалы, использованные в строительстве, снизили грузоподъемность моста. Более того, появилась опасность, что он попросту обрушится.Начались разборки, которые дошли до суда. Первый суд – Баргузинский районный – приговорил Балуева к штрафу в 130 тыс. рублей. Конечно, обвинение такой приговор не устроил и оно весьма успешно обжаловало его в апелляции. Которая дала чиновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Плюс лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2,5 года.Позже прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. А это примерно 1,5 млн рублей. Суд не стал возражать.Балуев же тоже оказался не из робких – боролся до последнего. Когда вышло судебное решение, он обратился сначала в Верховный суд Бурятии, но получил отказ в жалобе. Позже он пошел в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. И просил отменить судебные решения как незаконные.Он приводил довод, что суды не установили обстоятельство, имеющее юридическое значение - размер ущерба, лишь ограничившись ссылкой на приговор суда. А также отвергли представленное им заключение специалиста, по которому мост находится в технически исправном состоянии.«Суды необоснованно при определении размера ущерба исходили из общей суммы, выплаченной подрядчику по муниципальному контракту на ремонт моста», - подчеркивал бывший глава.Но, увы, не вышло.«Суды дали мотивированную оценку заключению специалиста, индивидуального предпринимателя, по заданию Балуева А. Л. как недостоверному. В целом доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о том, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые могли бы служить основанием для отмены вынесенных судебных постановлений», - постановили судьи.В итоге 12 мая 2022 года апелляционная коллегия постановила кассационную жалобу Балуева оставить без удовлетворения.Казалось бы, на этом череда судебных разборок должна была закончиться, но господин Балуев решил дожать судебную систему страны и выбить себе максимально комфортные условия.В очередном заявлении в суд он просил предоставить рассрочку для исполнения предыдущего решения Фемиды (об ущербе в 1,5 млн) с уплатой ежемесячных платежей в размере 3000 рублей.«Требования мотивированы тем, что решением Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 31 августа 2021 года удовлетворены исковые требования прокурора Баргузинского района в интересах Республики Бурятия к Балуеву Алексею Леонидовичу о взыскании ущерба. Постановлено взыскать с Балуева А. Л. ущерб, причиненный преступлением в сумме 1 495 548 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 95 копеек в пользу Республики Бурятия в лице правительства Республики Бурятия. Также постановлено взыскать с Балуева А. Л. в местный бюджет государственную пошлину в размере 15 677,74 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 74 копейки)», - говорилось во время судебных разбирательств.Балуев уверял суд, что «единовременное исполнение решения суда не представляется возможным», ведь на нем уже есть одно исполнительное производство. Кроме того, экс-политик перечислил целый ряд кредитов, которые вынужден оплачивать. Суммы там копеечные, даже по меркам обывателя. Видимо, Балуев пытался убедить суд, что из-за злополучного моста оказался на финансовом дне. Он даже упоминает тот факт, что его сын – студент, видимо, намекая на еще одну статью расходов, несовместимую с выплатой ущерба государству.Баргузинский суд отказал в предоставлении рассрочки – не хватило доказательств того, что эта рассрочка ему действительно нужна. И господин Балуев по старой привычке отправился обжаловать не устроившее его решение в Верховный суд Бурятии.«В частной жалобе ответчик Балуев А. Л. просит отменить определение суда первой инстанции, направить заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда на новое рассмотрение. Указывает, что в соответствии со ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются в порядке уголовного судопроизводства. Также указывает, что суд первой инстанции не предоставил возможности представить дополнительные доказательства по заявлению о предоставлении рассрочки», описывает Верховный суд позицию экс-главы района.Балуев в своем заявлении утверждал, что Баргузинский суд должен был не отказывать ему в рассрочке, а вернуть заявление для соответствующего оформления.«Непредставление документальных доказательств в подтверждение заявленных требований не может являться основанием для принятия итогового решения», - пытался защищаться бывший чиновник.К делу привлекли Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Куда, видимо, и отправится причиненный Балуевым ущерб в случае его выплаты. Представитель министерства в положение экс-главы не вошел, его позиция – Баргузинский районный суд «исходил из необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности». А значит Балуеву нужно отказать.«Считает, что Балуевым А. Л. представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что его имущественное положение не позволяет исполнить решение суда в установленные сроки. Балуевым А. Л. не представлены доказательства, подтверждающие, что у него отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно исполнение решения суда, а также сведения о собственных доходах и доходах членов семьи, сведения из банков о движении денежных средств за последние 12 месяцев», - перечислил в суде представитель минтранса.Верховный суд, выслушав стороны и изучив доказательства, в итоге решил: «определение Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 14 августа 2023 года оставить без изменения, частную жалобу – без удовлетворения».Впрочем, судебные инстанции у Балуева еще не закончились. Так что точку ставить пока рано.Фото: russianstock.ru