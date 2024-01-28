Общество 28.01.2024 в 07:00
Экс-глава района Бурятии попросил 40-летнюю рассрочку для выплаты ущерба
Алексей Балуев уже несколько лет находится в центре судебных тяжб
Текст: Станислав Сергеев
Экс-глава Баргузинского района Алексей Балуев уже долгие годы как отошел от политики. Однако до сих пор время от времени оказывается в центре скандалов, связанных с его прошлыми делами. На этот раз речь пойдет о его разборках по поводу долгов перед государством и не только.
Шесть лет мытарств
Напомним вкратце предысторию. 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел на территории возглавляемого им Баргузинского района режим чрезвычайной ситуации из-за того, что мост через реку Сувинку был частично разрушен. Режим ЧС позволил господину Балуеву заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ напрямую с местным предпринимателем, минуя конкурсные процедуры.
Подрядчик закончил ремонт 19 марта 2018 года, после чего благодаря главе района работу приняли без замечаний, и оплата более 1,4 млн рублей из бюджета прошла как положено. Но, как позже показала экспертиза, подрядчик не слишком усердствовал: множество нарушений и дешевые материалы, использованные в строительстве, снизили грузоподъемность моста. Более того, появилась опасность, что он попросту обрушится.
Начались разборки, которые дошли до суда. Первый суд – Баргузинский районный – приговорил Балуева к штрафу в 130 тыс. рублей. Конечно, обвинение такой приговор не устроил и оно весьма успешно обжаловало его в апелляции. Которая дала чиновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Плюс лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2,5 года.
Позже прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. А это примерно 1,5 млн рублей. Суд не стал возражать.
Балуев же тоже оказался не из робких – боролся до последнего. Когда вышло судебное решение, он обратился сначала в Верховный суд Бурятии, но получил отказ в жалобе. Позже он пошел в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. И просил отменить судебные решения как незаконные.
Он приводил довод, что суды не установили обстоятельство, имеющее юридическое значение - размер ущерба, лишь ограничившись ссылкой на приговор суда. А также отвергли представленное им заключение специалиста, по которому мост находится в технически исправном состоянии.
«Суды необоснованно при определении размера ущерба исходили из общей суммы, выплаченной подрядчику по муниципальному контракту на ремонт моста», - подчеркивал бывший глава.
Но, увы, не вышло.
«Суды дали мотивированную оценку заключению специалиста, индивидуального предпринимателя, по заданию Балуева А. Л. как недостоверному. В целом доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о том, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые могли бы служить основанием для отмены вынесенных судебных постановлений», - постановили судьи.
В итоге 12 мая 2022 года апелляционная коллегия постановила кассационную жалобу Балуева оставить без удовлетворения.
Не вошли в положение
Казалось бы, на этом череда судебных разборок должна была закончиться, но господин Балуев решил дожать судебную систему страны и выбить себе максимально комфортные условия.
В очередном заявлении в суд он просил предоставить рассрочку для исполнения предыдущего решения Фемиды (об ущербе в 1,5 млн) с уплатой ежемесячных платежей в размере 3000 рублей.
«Требования мотивированы тем, что решением Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 31 августа 2021 года удовлетворены исковые требования прокурора Баргузинского района в интересах Республики Бурятия к Балуеву Алексею Леонидовичу о взыскании ущерба. Постановлено взыскать с Балуева А. Л. ущерб, причиненный преступлением в сумме 1 495 548 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 95 копеек в пользу Республики Бурятия в лице правительства Республики Бурятия. Также постановлено взыскать с Балуева А. Л. в местный бюджет государственную пошлину в размере 15 677,74 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 74 копейки)», - говорилось во время судебных разбирательств.
Балуев уверял суд, что «единовременное исполнение решения суда не представляется возможным», ведь на нем уже есть одно исполнительное производство. Кроме того, экс-политик перечислил целый ряд кредитов, которые вынужден оплачивать. Суммы там копеечные, даже по меркам обывателя. Видимо, Балуев пытался убедить суд, что из-за злополучного моста оказался на финансовом дне. Он даже упоминает тот факт, что его сын – студент, видимо, намекая на еще одну статью расходов, несовместимую с выплатой ущерба государству.
Баргузинский суд отказал в предоставлении рассрочки – не хватило доказательств того, что эта рассрочка ему действительно нужна. И господин Балуев по старой привычке отправился обжаловать не устроившее его решение в Верховный суд Бурятии.
«В частной жалобе ответчик Балуев А. Л. просит отменить определение суда первой инстанции, направить заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда на новое рассмотрение. Указывает, что в соответствии со ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются в порядке уголовного судопроизводства. Также указывает, что суд первой инстанции не предоставил возможности представить дополнительные доказательства по заявлению о предоставлении рассрочки», описывает Верховный суд позицию экс-главы района.
Балуев в своем заявлении утверждал, что Баргузинский суд должен был не отказывать ему в рассрочке, а вернуть заявление для соответствующего оформления.
«Непредставление документальных доказательств в подтверждение заявленных требований не может являться основанием для принятия итогового решения», - пытался защищаться бывший чиновник.
То ли еще будет
К делу привлекли Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Куда, видимо, и отправится причиненный Балуевым ущерб в случае его выплаты. Представитель министерства в положение экс-главы не вошел, его позиция – Баргузинский районный суд «исходил из необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности». А значит Балуеву нужно отказать.
«Считает, что Балуевым А. Л. представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что его имущественное положение не позволяет исполнить решение суда в установленные сроки. Балуевым А. Л. не представлены доказательства, подтверждающие, что у него отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно исполнение решения суда, а также сведения о собственных доходах и доходах членов семьи, сведения из банков о движении денежных средств за последние 12 месяцев», - перечислил в суде представитель минтранса.
Верховный суд, выслушав стороны и изучив доказательства, в итоге решил: «определение Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 14 августа 2023 года оставить без изменения, частную жалобу – без удовлетворения».
Впрочем, судебные инстанции у Балуева еще не закончились. Так что точку ставить пока рано.
Фото: russianstock.ru
Шесть лет мытарств
Напомним вкратце предысторию. 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел на территории возглавляемого им Баргузинского района режим чрезвычайной ситуации из-за того, что мост через реку Сувинку был частично разрушен. Режим ЧС позволил господину Балуеву заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ напрямую с местным предпринимателем, минуя конкурсные процедуры.
Подрядчик закончил ремонт 19 марта 2018 года, после чего благодаря главе района работу приняли без замечаний, и оплата более 1,4 млн рублей из бюджета прошла как положено. Но, как позже показала экспертиза, подрядчик не слишком усердствовал: множество нарушений и дешевые материалы, использованные в строительстве, снизили грузоподъемность моста. Более того, появилась опасность, что он попросту обрушится.
Начались разборки, которые дошли до суда. Первый суд – Баргузинский районный – приговорил Балуева к штрафу в 130 тыс. рублей. Конечно, обвинение такой приговор не устроил и оно весьма успешно обжаловало его в апелляции. Которая дала чиновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Плюс лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2,5 года.
Позже прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. А это примерно 1,5 млн рублей. Суд не стал возражать.
Балуев же тоже оказался не из робких – боролся до последнего. Когда вышло судебное решение, он обратился сначала в Верховный суд Бурятии, но получил отказ в жалобе. Позже он пошел в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. И просил отменить судебные решения как незаконные.
Он приводил довод, что суды не установили обстоятельство, имеющее юридическое значение - размер ущерба, лишь ограничившись ссылкой на приговор суда. А также отвергли представленное им заключение специалиста, по которому мост находится в технически исправном состоянии.
«Суды необоснованно при определении размера ущерба исходили из общей суммы, выплаченной подрядчику по муниципальному контракту на ремонт моста», - подчеркивал бывший глава.
Но, увы, не вышло.
«Суды дали мотивированную оценку заключению специалиста, индивидуального предпринимателя, по заданию Балуева А. Л. как недостоверному. В целом доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о том, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые могли бы служить основанием для отмены вынесенных судебных постановлений», - постановили судьи.
В итоге 12 мая 2022 года апелляционная коллегия постановила кассационную жалобу Балуева оставить без удовлетворения.
Не вошли в положение
Казалось бы, на этом череда судебных разборок должна была закончиться, но господин Балуев решил дожать судебную систему страны и выбить себе максимально комфортные условия.
В очередном заявлении в суд он просил предоставить рассрочку для исполнения предыдущего решения Фемиды (об ущербе в 1,5 млн) с уплатой ежемесячных платежей в размере 3000 рублей.
«Требования мотивированы тем, что решением Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 31 августа 2021 года удовлетворены исковые требования прокурора Баргузинского района в интересах Республики Бурятия к Балуеву Алексею Леонидовичу о взыскании ущерба. Постановлено взыскать с Балуева А. Л. ущерб, причиненный преступлением в сумме 1 495 548 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 95 копеек в пользу Республики Бурятия в лице правительства Республики Бурятия. Также постановлено взыскать с Балуева А. Л. в местный бюджет государственную пошлину в размере 15 677,74 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 74 копейки)», - говорилось во время судебных разбирательств.
Балуев уверял суд, что «единовременное исполнение решения суда не представляется возможным», ведь на нем уже есть одно исполнительное производство. Кроме того, экс-политик перечислил целый ряд кредитов, которые вынужден оплачивать. Суммы там копеечные, даже по меркам обывателя. Видимо, Балуев пытался убедить суд, что из-за злополучного моста оказался на финансовом дне. Он даже упоминает тот факт, что его сын – студент, видимо, намекая на еще одну статью расходов, несовместимую с выплатой ущерба государству.
Баргузинский суд отказал в предоставлении рассрочки – не хватило доказательств того, что эта рассрочка ему действительно нужна. И господин Балуев по старой привычке отправился обжаловать не устроившее его решение в Верховный суд Бурятии.
«В частной жалобе ответчик Балуев А. Л. просит отменить определение суда первой инстанции, направить заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда на новое рассмотрение. Указывает, что в соответствии со ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются в порядке уголовного судопроизводства. Также указывает, что суд первой инстанции не предоставил возможности представить дополнительные доказательства по заявлению о предоставлении рассрочки», описывает Верховный суд позицию экс-главы района.
Балуев в своем заявлении утверждал, что Баргузинский суд должен был не отказывать ему в рассрочке, а вернуть заявление для соответствующего оформления.
«Непредставление документальных доказательств в подтверждение заявленных требований не может являться основанием для принятия итогового решения», - пытался защищаться бывший чиновник.
То ли еще будет
К делу привлекли Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Куда, видимо, и отправится причиненный Балуевым ущерб в случае его выплаты. Представитель министерства в положение экс-главы не вошел, его позиция – Баргузинский районный суд «исходил из необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, требований справедливости и соразмерности». А значит Балуеву нужно отказать.
«Считает, что Балуевым А. Л. представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что его имущественное положение не позволяет исполнить решение суда в установленные сроки. Балуевым А. Л. не представлены доказательства, подтверждающие, что у него отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно исполнение решения суда, а также сведения о собственных доходах и доходах членов семьи, сведения из банков о движении денежных средств за последние 12 месяцев», - перечислил в суде представитель минтранса.
Верховный суд, выслушав стороны и изучив доказательства, в итоге решил: «определение Баргузинского районного суда Республики Бурятия от 14 августа 2023 года оставить без изменения, частную жалобу – без удовлетворения».
Впрочем, судебные инстанции у Балуева еще не закончились. Так что точку ставить пока рано.
Фото: russianstock.ru
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