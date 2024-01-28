«Бурят знают во всем мире»

Баир Батуев уже три года помогает своим землякам восходить на высочайшие вершины, спасает в горах людей и не мыслит своей жизни без активного туризма. Баир рассказал «Номер один», как подготовиться к восхождению и с чем приходится сталкиваться в горах.







- На Шумаке тогда произошел несчастный случай - руководитель второй группы сломал ногу и я в числе прочих участвовал в спасательных работах, помогал его вытаскивать. В горах уже стояла зима, а снаряжения толком не было. И все прошло очень сложно. Но меня тот поход зацепил, я влюбился в горы, - вспоминает Баир.





- Сейчас горный туризм очень популярен и доступен, нет проблем с транспортом. Когда я начинал ходить, на Мунку-Сардык восходило не более 100 человек за сезон, причем, как правило, все люди были подготовлены. Сейчас же только за один день поднимается от 20 до 100 человек, создаются очереди. Многие едут без снаряжения, без экипировки и зачастую в итоге попадают в неприятности, - делится Баир Батуев.





- Только ботинки стоят больше 100 тысяч, пуховик - от 40 тысяч, куртка мембранная - около 30 тысяч, такая же стоимость у штанов, термобелье - около 10 тысяч, а его нужно два-три комплекта, кошки стоят 20 тысяч, карабины и вся система - еще 15 тысяч, каска - минимум 5000, очки хорошие, чтобы глаза не выжгло - от 7000, вторые очки, горнолыжные – 3000-5000 тысяч. Мы это покупаем постепенно, конечно. Знаю одну девушку, она взяла индивидуального гида и отдала 9500 долларов за две горы, - рассказывает Баир.





- Имя уже работает на нас, люди знают, что есть такие «буряты» Саша, Женя и Баир, что на нас можно положиться, и везде теперь приглашают, - с гордостью говорит Баир.





- Граждане различных стран по-разному относятся к неподготовленным участникам. Например, могут просто бросить и уйти вниз без него. Так обычно делают европейцы. Для них это нормальная практика, они говорят, что участник знал, на что идет, и, «если бы я загибался, меня так же бросили бы, за меня никто не в ответе». Для них это нормально, для нас дико. В итоге нам приходится идти и спасать их участников похода. Никому не хочется, чтобы лето омрачал несчастный случай, - рассказывает Баир об особенностях менталитета разных народов.





Если для кого-то поход в горы это хобби, то для Баира Батуева – профессия. Баир – тот, кто помогает покорять горные вершины и делает этот процесс максимально безопасным.Решение связать свою жизнь с туризмом Баир принял сразу после окончания школы – он отучился во ВСГИК по специальности «менеджер по туризму», а ходить в походы начал еще со второго курса. В 2003 году он стал членом клуба «Высота», который работает при ВСГИК и сейчас.Первый поход Баира был на Шумак в октябре. Именно тогда он «заболел» горами и понял, что жить обычной жизнью просто не сможет.После Шумака было множество других походов: в горы, обычные пешие, любительские сплавы и прочее. Когда Баир приобрел необходимые навыки и освоился, он начал водить в походы своих знакомых и друзей, а также помогал сопровождать группы туристов.После окончания вуза наш земляк продолжил водить людей в горы. Однако, как признается Баир, походы – работа сезонная, поэтому зарабатывать на жизнь приходилось другими способами. Поскольку Баир отлично ходил по горам, он занялся промышленным альпинизмом – работал на строительстве, причем не только в Бурятии, но и в других регионах. Также наш земляк является внештатным спасателем БРПСС.По словам нашего собеседника, 20 лет назад зимние походы не были так сильно распространены, как сейчас. Баир говорит, что многие из тех, кто ходил с ним как участник, сейчас сами организуют и проводят несложные однодневные походы по Бурятии.- К тому, чтобы стать гидами в больших горах, мы с ребятами шли долго, ведь опыт набирается годами. Перед тем как начать ходить на семитысячники, ходил по горам Бурятии, занимался сплавами, - перечисляет Баир.Баир неоднократно восходил на Мунку-Сардык. Это высочайшая вершина Саян и Восточной Сибири. Как известно, ежегодно с конца апреля примерно до середины мая проходят массовые восхождения на Мунку-Сардык. Люди съезжаются со всей России. По оценкам Баира, в последнее время на восхождение в сезон съезжается до 3 000 человек.По словам альпиниста, для восхождения важна как хорошая физподготовка, так и экипировка.- В горах погода резко меняется. В мае днем можно ходить в футболке или тонкой кофте, но, пока идешь в гору, погода меняется несколько раз, может пойти мокрый снег, подуть холодный ветер. При плохой экипировке можно быстро замерзнуть. Ведь в горах настоящая зима. Поэтому в горы нужно ходить либо с инструктором, либо пройти подготовку самостоятельно или на специальных курсах, - советует Баир.Экипировка, к слову, влетит в копеечку. Так, наш собеседник рассказывает, что тур на высочайшие вершины бывшего СССР от агентства стоит в среднем 5000 долларов, снаряжение и экипировка обойдутся в среднем в 500 тысяч.Наш собеседник не рекомендует ходить в горы людям с серьезными заболеваниями, особенно тем, у кого проблемы с сердцем. Но в целом ограничений нет, иногда в горы поднимаются даже беременные.Мы интересуемся у Баира, не надоедает ли ему ходить в одни и те же горы по несколько раз. Он говорит, что нет.- Когда участники заходят в гору, у них такие сильные эмоции – кто-то смеется, кто-то плачет… А я радуюсь, что помог, довел до вершины, - делится проводник.Высотным гидом Баир стал три года назад, до этого он каждый сезон ездил как спортсмен.- Высотный мир очень тесен, все друг друга знают. Из года в год ездишь, друг к другу приглядываемся. Три года назад нам сказали, что хватит ездить просто так, что не хватает гидов, и предложили работу. Но до этого момента мы отъездили десять лет как участники и со многими завязались дружеские отношения, - говорит альпинист.Помимо работы гидом Баир работает в горах и как спасатель. Перед началом сезона руководство турфирмы сообщает ему, сколько человек он поведет в горы в этом сезоне.Но работать наш земляк по возможности предпочитает с собственной группой, потому что участников можно заранее подготовить к восхождению.- Если видим, что форма и готовность не очень, советуем сходить на трекинг. Ведь если человек не готов, он в горах сходит до первого или второго лагеря из четырех и все. Деньги в трубу, цель не достигнута. Это будет обидно, - заключает альпинист.Баир говорит, что спасательные операции в горах не редкость. Ему и его товарищам регулярно, каждый сезон, приходится кому-то помогать – одних просто поддерживают под руки, кого-то спускают на носилках.Альпинист отмечает, что более 75% несчастных случаев происходят на спуске.- Подъем труден, а спуск опасен. Когда поднимаешься, то опираешься на руки и не видишь, что за спиной. Кроме того, при подъеме забиваются мышцы, поэтому при спуске ноги становятся вялыми, можно зацепиться кошкой об кошку. Поэтому пользуемся перилами или своей веревкой. Те участки, где могут быть трещины, проходим связанными между собой. За участниками приходится следить, чтобы на горе не занимались самодеятельностью, - отмечает Баир.Цель Баира – выполнить норматив восходителя на высочайшие вершины Советского Союза и получить неофициальный титул альпиниста «Снежный барс». Для этого нужно взойти на все пять вершин бывшего Советского Союза высотой свыше 7 000 метров (пик Победы, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони, пик Ленина, пик Корженевской).- Если в этом году все сложится, сходим и выполним этот норматив. Осталось взойти на Хан-Тенгри и пик Победы, - планирует Баир Батуев.Фото: из личного архива Б. Батуева