Общество 26.01.2024 в 15:29

Электрик из Улан-Удэ наказал работодателя за производственную травму

Из-за удара током мужчина серьезно пострадал

A- A+
Текст: "Номер один"
Электрик из Улан-Удэ наказал работодателя за производственную травму

Сотрудник ФГБУ «ЦЖКУ», выполняя указание начальства, спустился в люк для установки шкафа управления. Находясь внизу, мужчина случайно задел рукой шкаф управления и получил удар током. В результате он утратил 10% трудоспособности и был вынужден уволиться.

Мужчина работал в филиале ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» электромонтером.

Согласно трудовому договору работнику была установлена 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя рабочими днями (суббота, воскресенье), фактически он работал по графику «день, ночь, два дня выходных».

Однажды мужчину вызвали на работу в его выходной. На общем собрании начальник поручил ему срочно установить шкафы управления «Оникс МК2-40». Работник отвез электрика к скважине и помог спустить через люк в подземный павильон водозаборной скважины шкаф управления.

Электрик взял инструменты и спустился в помещение скважины. Мужчина отключил рубильник, открыв крышку вводного ящика, проверил наличие электрического напряжения на выходе, напряжение отсутствовало. Поднявшись на ступень по лестнице, он задел левой рукой корпус шкафа управления и получил удар током. Электрик упал на землю около насоса, потерял сознание. Через какое-то время он пришел в себя, вылез по лестнице наверх, позвонил своему сыну и сообщил о случившемся.

Позже к электрику подошли коллеги, он сообщил им, что его ударило током. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу.

В результате полученных травм он лечился в стационаре, утратил 10% профессиональной трудоспособности.

Основной причиной несчастного случая указана неудовлетворительная организация производства работ. В действиях электрика грубой неосторожности не было. Из заключения о фактических условиях труда следует, что условия труда не соответствовали нормативам требований охраны труда, а именно ст. 22, 214 ТК РФ (не обеспечена безопасность работника).

«В результате причинены физические и нравственные страдания, связанные с утратой трудоспособности и невозможностью продолжать активную общественную жизнь, фактической потерей работы. В связи с полученной травмой полагался более легкий труд, ему стали противопоказаны работы на высоте и связанные с поднятием тяжестей более 3 кг. Электрик был вынужден уволиться в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы. Получение травмы истцом, с учетом длительных разбирательств и при указанных обстоятельствах вызвало сильные нервные переживания. Моральный вред, причиненный действиями ответчика, истец оценивает в 1 000 000 руб», - отмечается в материалах дела.

Улан-удэнец, обращаясь в Октябрьский районный суд, просил взыскать с компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 руб.

Представитель ответчика ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» исковые требования не признал, утверждал, что полученная истцом травма не препятствует осуществлению им профессиональной деятельности, а также не лишает возможности продолжать активную общественную жизнь. Ответчик полагал, что отсутствует причинно-следственная связь между полученной истцом «легкой» электротравмой и проявляющимися у него головокружением, вялостью, заторможенностью и судорогами в конечностях.

«Требования истца о возмещении морального вреда в размере 1 000 000 руб. чрезмерно завышены и не отражают перенесенные им переживания, противоречат требованиям разумности и справедливости, направлены не на восстановление его прав, а имеют цель получения истцом дополнительного дохода», - говорил представитель «ЦЖКУ».

Суд решил взыскать с «ЦЖКУ» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.


Фото: "Номер один"

 

Теги
электричество суд травма

Все новости

«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
26.01.2024 в 18:06
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
26.01.2024 в 17:50
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
26.01.2024 в 17:15
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
26.01.2024 в 17:11
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
26.01.2024 в 17:03
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
26.01.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
Он приехал в республику, чтобы устроиться на работу
26.01.2024 в 17:11
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
За полгода с улиц города убрали 76 металлических гаражей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
Привить животных планируют до конца марта
26.01.2024 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru