Электрик из Улан-Удэ наказал работодателя за производственную травму

Сотрудник ФГБУ «ЦЖКУ», выполняя указание начальства, спустился в люк для установки шкафа управления. Находясь внизу, мужчина случайно задел рукой шкаф управления и получил удар током. В результате он утратил 10% трудоспособности и был вынужден уволиться.

Мужчина работал в филиале ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» электромонтером.

Согласно трудовому договору работнику была установлена 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя рабочими днями (суббота, воскресенье), фактически он работал по графику «день, ночь, два дня выходных».

Однажды мужчину вызвали на работу в его выходной. На общем собрании начальник поручил ему срочно установить шкафы управления «Оникс МК2-40». Работник отвез электрика к скважине и помог спустить через люк в подземный павильон водозаборной скважины шкаф управления.

Электрик взял инструменты и спустился в помещение скважины. Мужчина отключил рубильник, открыв крышку вводного ящика, проверил наличие электрического напряжения на выходе, напряжение отсутствовало. Поднявшись на ступень по лестнице, он задел левой рукой корпус шкафа управления и получил удар током. Электрик упал на землю около насоса, потерял сознание. Через какое-то время он пришел в себя, вылез по лестнице наверх, позвонил своему сыну и сообщил о случившемся.

Позже к электрику подошли коллеги, он сообщил им, что его ударило током. Ему вызвали скорую и отвезли в больницу.

В результате полученных травм он лечился в стационаре, утратил 10% профессиональной трудоспособности.

Основной причиной несчастного случая указана неудовлетворительная организация производства работ. В действиях электрика грубой неосторожности не было. Из заключения о фактических условиях труда следует, что условия труда не соответствовали нормативам требований охраны труда, а именно ст. 22, 214 ТК РФ (не обеспечена безопасность работника).

«В результате причинены физические и нравственные страдания, связанные с утратой трудоспособности и невозможностью продолжать активную общественную жизнь, фактической потерей работы. В связи с полученной травмой полагался более легкий труд, ему стали противопоказаны работы на высоте и связанные с поднятием тяжестей более 3 кг. Электрик был вынужден уволиться в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы. Получение травмы истцом, с учетом длительных разбирательств и при указанных обстоятельствах вызвало сильные нервные переживания. Моральный вред, причиненный действиями ответчика, истец оценивает в 1 000 000 руб», - отмечается в материалах дела.

Улан-удэнец, обращаясь в Октябрьский районный суд, просил взыскать с компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 руб.

Представитель ответчика ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» исковые требования не признал, утверждал, что полученная истцом травма не препятствует осуществлению им профессиональной деятельности, а также не лишает возможности продолжать активную общественную жизнь. Ответчик полагал, что отсутствует причинно-следственная связь между полученной истцом «легкой» электротравмой и проявляющимися у него головокружением, вялостью, заторможенностью и судорогами в конечностях.

«Требования истца о возмещении морального вреда в размере 1 000 000 руб. чрезмерно завышены и не отражают перенесенные им переживания, противоречат требованиям разумности и справедливости, направлены не на восстановление его прав, а имеют цель получения истцом дополнительного дохода», - говорил представитель «ЦЖКУ».

Суд решил взыскать с «ЦЖКУ» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.





Фото: "Номер один"