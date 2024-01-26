Общество 26.01.2024 в 15:55
В Улан-Удэ установят новый светофор
Он появится на остановке на улице Коммунистическая
Текст: Андрей Константинов
Новый светофор на остановке «Советская» по ул. Коммунистическая появится в Улан-Удэ. Он необходим для упорядочения движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в Комитете по строительству мэрии города.
Также здесь предусмотрено обустройство трамвайных остановок с установкой перильного ограждения, уширение и обустройство остановки со стороны ТЦ «Сибирь». Остановку со стороны ул. Профсоюзная вместе с киоском «Новости» перенесут.
Кроме этого, там планируется расширить проезжую часть и обустроить съезды для маломобильных групп населения.
В настоящий момент готовятся все необходимые документы для проведения торгов. Работы планируется завершить до конца 2024 года
Фото: «Номер один»
Также здесь предусмотрено обустройство трамвайных остановок с установкой перильного ограждения, уширение и обустройство остановки со стороны ТЦ «Сибирь». Остановку со стороны ул. Профсоюзная вместе с киоском «Новости» перенесут.
Кроме этого, там планируется расширить проезжую часть и обустроить съезды для маломобильных групп населения.
В настоящий момент готовятся все необходимые документы для проведения торгов. Работы планируется завершить до конца 2024 года
Фото: «Номер один»
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