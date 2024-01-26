В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
С начала года во всех районах республики специалисты Государственной ветеринарной службы начали работу по поголовной профилактической вакцинации против ящура. До конца марта планируется привить всего 352 912 голов крупного рогатого скота и 223 860 голов мелкого рогатого скота, рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.
Сама вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает. При ее применении, в период лактации отклонений по продуктивности не наблюдается, беременным животным отрицательного воздействия на потомство не выявлено.
«При проведении вакцинаций применяется вакцина "ящурная культуральная поливалентная сорбированная инактивированная", производства Щелковского биокомбината, которая дает иммунитет к вирусу ящура типов А, О, Азия-1 на 21 сутки после ее введения, и сохраняется у молодняка в течение 3 месяцев, а у взрослых до 6 месяцев. Молодняк КРС прививают с 4-месячного возраста, овец и коз с 3 месяцев, ревакцинация проводится через каждые 3 месяца до достижения ими 18-ти месячного возраста. Взрослое поголовье иммунизируют через каждые 6 месяцев»,
- отметили в управлении ветеринарии Бурятии.
Жителей предупреждают: у отдельных животных на месте прививки может образовываться припухлость, которая не требует специальных методов лечения. Общая реакция на введение вакцины может проявиться в виде кратковременного, в течение 1-3 суток, незначительного повышения температуры тела и не значительного угнетения общего состояния. Редко у отдельных животных возможно проявление аллергической реакции, поэтому после введения вакцины за животными следует установить наблюдение в течение 45-60 минут.
«Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от привитых животных, можно использовать без ограничений. Важно не допускать нарушения сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности профилактики ящура», - добавили в ведомстве.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление ветеринарии Республики Бурятия по телефону «горячей линии»: 36-20-22.
Фото: управление ветеринарии РБ