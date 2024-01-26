Общество 26.01.2024 в 16:29

В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин

Привить животных планируют до конца марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин

С начала года во всех районах республики специалисты Государственной ветеринарной службы начали работу по поголовной профилактической вакцинации против ящура. До конца марта планируется привить всего 352 912 голов крупного рогатого скота и 223 860 голов мелкого рогатого скота, рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.   

«При проведении вакцинаций применяется вакцина "ящурная культуральная поливалентная сорбированная инактивированная", производства Щелковского биокомбината, которая дает иммунитет к вирусу ящура типов А, О, Азия-1 на 21 сутки после ее введения, и сохраняется у молодняка в течение 3 месяцев, а у взрослых до 6 месяцев. Молодняк КРС прививают с 4-месячного возраста, овец и коз с 3 месяцев, ревакцинация проводится через каждые 3 месяца до достижения ими 18-ти месячного возраста. Взрослое поголовье иммунизируют через каждые 6 месяцев»,

 - отметили в управлении ветеринарии Бурятии.

Сама вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает. При ее применении, в период лактации отклонений по продуктивности не наблюдается, беременным животным отрицательного воздействия на потомство не выявлено.

Жителей предупреждают: у отдельных животных на месте прививки может образовываться припухлость, которая не требует специальных методов лечения. Общая реакция на введение вакцины может проявиться в виде кратковременного, в течение 1-3 суток, незначительного повышения температуры тела и не значительного угнетения общего состояния. Редко у отдельных животных возможно проявление аллергической реакции, поэтому после введения вакцины за животными следует установить наблюдение в течение 45-60 минут.

«Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от привитых животных, можно использовать без ограничений. Важно не допускать нарушения сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности профилактики ящура», - добавили в ведомстве.

По всем возникающим вопросам обращаться в Управление ветеринарии Республики Бурятия по телефону «горячей линии»: 36-20-22.



Фото: управление ветеринарии РБ

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ветеринария животные сельское хозяйство

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