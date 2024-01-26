Общество 26.01.2024 в 16:42

В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей

За полгода с улиц города убрали 76 металлических гаражей
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей

С июня 2023 года незаконно установленные гаражи вывозят на специально оборудованную стоянку. За этот период туда приняли 76 объектов движимого имущества, из них только 37 обратно вернули владельцы, сообщили в Комбинате по благоустройству.

«Чтобы забрать свой гараж владельцу необходимо оплатить затраты за демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку гаража в районной администрации, а также оплатить счет за хранение объекта на стоянке в Комбинате. Всего за полгода владельцы несанкционированных гаражей заплатили 570 тысяч рублей, чтобы вернуть свои гаражи»,

 — рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.
Как отмечают в сообщении, районные администрации постоянно проводят инвентаризацию металлических гаражей. Их владельцы должны сверить данные по местоположению таких построек и правоустанавливающие документы с администрациями районов.

Если владелец не обратился в районную администрацию, то на гаражах размещают требование о демонтаже. В случае их игнорирования гараж перевезут на штрафстоянку.

Фото: администрация города Улан-Удэ
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