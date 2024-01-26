В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания

В Железнодорожном районном суде г. Улан-Удэ рассмотрели дело, в котором фигурировал гражданин Узбекистана. В судебном заседании старший инспектор ОВМ УМВД России по г. Улан-Удэ просил учесть, что при въезде в Российскую Федерацию мужчина на миграционный учет не встал, мер к получению разрешительных документов не предпринимал.В судебном заседании мигрант вину признал, подтвердил факт нарушения срока пребывания на территории РФ. Суду пояснил, что проживает с сожительницей, имеет малолетнего ребенка в возрасте 4 месяцев. Кроме того, сожительница сейчас беременна.В суде выяснилось, что житель Узбекистана прибыл на территорию РФ 22 апреля 2023 г. с целью устроиться на работу, разрешительных документов не оформлял. По истечении срока законного пребывания до 20 июля 2023 г. не выехал за пределы РФ. В настоящее время находится на территории РФ незаконно.Суд постановил признать гражданина Узбекистана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч.1.1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 2 000 руб., с административным выдворением в виде принудительного и контролируемого перемещения за пределы РФ. До выдворения за пределы страны мужчину будут содержать в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РБ, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации.Решение суда может быть обжаловано в Верховном Суде Бурятии в течение 10 суток.Фото: Pixabay.com