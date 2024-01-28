Общество 28.01.2024 в 13:29

В Улан-Удэ ядовитое фенольное озеро «отпразднует» 30-летний юбилей

Вопрос с его ликвидацией решается уже 9 лет и постоянно откладывается
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ядовитое фенольное озеро «отпразднует» 30-летний юбилей

Ликвидацию ядовитого фенольного озера в Улан-Удэ продолжают искусственно затягивать, заявили активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии.

«Опасный объект 30 лет отравляет жизнь горожанам и наносит непоправимый ущерб экологии. Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Бурятии, эколог Евгений Кислов отмечает, что с каждым годом бездействие в решении проблемы усугубляет последствия. Опасные химвещества просачиваются в грунтовые воды и попадают в реку Уду, впадающую в Байкал. Территория заражения фенолом с каждым годом расширяется»,

 - отметили в ОНФ.
Как отмечают общественники,  озеро - наследие завода ЛВРЗ, законсервировано в 2005 году. Вопрос его ликвидации решается уже девятый год.

«Всегда находятся препятствия: в конце 2020 г. проект не прошел общественные слушания. На доработку ушло 2 года. Срок ликвидации был до конца 2023 г. Но выяснилось: ответственная компания не подготовила весь проект. Договор заключен снова с экологическим оператором РФ - «дочкой» Росатома»,

 - обратили внимание в ОНФ.
Разработка проекта начинается с нуля. ОНФ обратился в прокуратуру с жалобой на искусственное  затягивание решения проблемы.


Фото: ОНФ в Бурятии
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