Общество 28.01.2024 в 13:46
В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры навестили детей в доме «Аистенок»
Малышам подарили ходунки и развивающие книжки
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ оказала шефскую помощь детям, находящимся в доме ребенка «Аистенок». В социальном учреждении проживают дети в возрасте от рождения до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Работники прокуратуры вручили необходимые ребятишкам ходунки и развивающие книжки.
«На встрече с руководством учреждения представители ведомства обсудили проблемные вопросы, требующие вмешательства прокуратуры, разъяснили положения законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей»,
-рассказали в прокуратуре республики.
Фото: Прокуратура РБ
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