В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры навестили детей в доме «Аистенок»

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ оказала шефскую помощь детям, находящимся в доме ребенка «Аистенок». В социальном учреждении проживают дети в возрасте от рождения до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«На встрече с руководством учреждения представители ведомства обсудили проблемные вопросы, требующие вмешательства прокуратуры, разъяснили положения законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей»,

-рассказали в прокуратуре республики.



Работники прокуратуры вручили необходимые ребятишкам ходунки и развивающие книжки.