Общество 28.01.2024 в 15:11
В Улан-Удэ таксистка уберегла бабушку и дедушку от телефонных мошенников
Аферисты заставляли пожилую пару перевести деньги
Текст: Евгения Гармаева
18 января 86-летней горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что её деньгами на карте пытаются завладеть аферисты. Для того, чтобы сохранить сбережения нужно следовать инструкциям, никому не рассказывать о происходящем. Интернет-преступник вызвал для пожилой супружеской пары такси и назвал водителю адрес назначения.
Полиция Бурятии благодарит Елену за проявленное неравнодушие, позволившее супружеской чете сохранить свои сбережения.
«Однако, таксистку Елену насторожило, что пара не знает точно, куда им необходимо ехать. Сомнения вызвала и их излишняя торопливость. После телефонного разговора с заказчиком, уточняющих вопросов, Елена поняла: на связи мошенники и затем доставила супругов в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется следствие»,
- рассказали в пресс-службе правительства региона.
Фото: скриншот из видео
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