В Улан-Удэ таксистка уберегла бабушку и дедушку от телефонных мошенников

18 января 86-летней горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что её деньгами на карте пытаются завладеть аферисты. Для того, чтобы сохранить сбережения нужно следовать инструкциям, никому не рассказывать о происходящем. Интернет-преступник вызвал для пожилой супружеской пары такси и назвал водителю адрес назначения.

«Однако, таксистку Елену насторожило, что пара не знает точно, куда им необходимо ехать. Сомнения вызвала и их излишняя торопливость. После телефонного разговора с заказчиком, уточняющих вопросов, Елена поняла: на связи мошенники и затем доставила супругов в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется следствие»,

- рассказали в пресс-службе правительства региона.



Полиция Бурятии благодарит Елену за проявленное неравнодушие, позволившее супружеской чете сохранить свои сбережения.





Фото: скриншот из видео