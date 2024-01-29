Общество 29.01.2024 в 09:00

Страховые взносы в 2024 году

Как платить?
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Текст: Номер один
Страховые взносы в 2024 году
Pixabay

Вопрос: «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в новом году индивидуальным предпринимателям платить страховые взносы?»

Мирослава Т.

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- За расчетный период - 2024 год сумма страховых взносов в совокупном фиксированном размере, подлежащих уплате ИП (адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, арбитражного управляющего, занимающихся частной практикой оценщика, патентного поверенного, медиатора) и главами крестьянских фермерских хозяйств, не производящими выплаты физлицам, составит 49 500 руб.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование уплачиваются плательщиками в совокупном фиксированном размере не позднее 31 декабря 2024 года.

Срок уплаты страховых взносов в размере 1% на обязательное пенсионное страхование (ОПС) на доход свыше 300 тыс. руб. за 2024 год установлен не позднее 01 июля 2025 года.

Напомним также, что 25 января 2024 года истекает срок представления главами крестьянских фермерских хозяйств расчета по страховым взносам за 12 месяцев 2023 года, в котором должна быть исчислена сумма страховых взносов в совокупном фиксированном размере 45 842 руб.


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