Работа в предпраздничный день

Вопрос: «Должен ли рабочий день сокращаться на 1 час, если, например, по пятницам он и так сокращенный в организации?»

Отвечает Роструд:

- В ст. 95 ТК РФ указано, что продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Данное правило действует независимо от установленной продолжительности рабочего времени работника.

Но есть исключение! Оно предусмотрено только для работников непрерывно действующих организаций и работников, занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены). (ч. 2 ст. 95 ТК РФ). Например, в медицинских учреждениях или в транспортных предприятиях. Для них вместо уменьшения продолжительности работы (смены) в рабочий день, предшествующий нерабочему праздничному дню, предусмотрена компенсация переработки путем предоставления дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплаты по нормам, установленным для сверхурочной работы.