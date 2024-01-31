Общество 31.01.2024 в 09:00

Справка об оплате услуг

Для чего она нужна?
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Текст: Номер один
Справка об оплате услуг
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что в 2024 году для получения социального налогового вычета нужна справка об оплате услуг?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- С 1 января 2024 года для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ в налоговый орган необходимо представить унифицированный документ - Справку об оплате услуг (уплате взносов).

Данные Справки выдаются организациями и ИП, оказавшими соответствующие услуги, заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы граждан на:

- оплату обучения;

- оплату медицинских услуг;

- оплату физкультурно-оздоровительных услуг,

- уплату страховых взносов,

- уплату пенсионных взносов по договорам НПО.

Представление в налоговый орган Справки в бумажном виде не требуется, если сведения о расходах направлены в налоговый орган в электронном виде организациями и ИП, оказавшими соответствующие услуги (при наличии у них технической возможности на такой обмен с ФНС России).

Выдача Справок либо направление Сведений осуществляется на основании заявления физического лица (его супруга (супруги) в произвольной форме.

По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган сформирует по итогам 2024 года предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в Личном кабинете налогоплательщика.

До появления предзаполненного заявления в Личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий.

Для подтверждения расходов, понесенных до 1 января 2024 года, необходимо представлять комплект подтверждающих документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.

Подробнее о получении социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промо-странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ»: http://www.nalog.gov.ru/rn77/ndfl_easy/

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