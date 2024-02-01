Общество 01.02.2024 в 09:00

Маткапитал при рождении близнецов

Как начисляется?
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Текст: Номер один
Маткапитал при рождении близнецов

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как в случае рождения близнецов начисляется маткапитал?» 

Юлия Т.

Отвечает Минтруд:

Если двойняшки - первые дети, то в 2023 году семья получит 775,6 тысяч рублей.

Из них 586,9 тысяч рублей на первого ребенка и еще 188,6 тысяч рублей на второго.

Если в семье есть ребенок, рожденный до 1 января 2020 года, а двойня родилась после 1 января 2020 года, то государство выплатит 775,6 тысяч рублей.

Если в семье есть старший ребенок, рожденный после 1 января 2020 года, и на него получен маткапитал, то размер сертификата после рождения двойни увеличится на 188,6 тысяч рублей.

Если двойняшки родились с 1 января 2007 по 31 декабря 2019, то материнский капитал в размере 568,9 тысяч рублей назначат на второго ребенка.

Напомним, что обратиться за получением выплаты может и отец, если мать умерла или лишена родительских прав, перестала быть усыновителем или единственный усыновитель он.

Сертификат оформляется в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если сертификат не оформлен в беззаявительном порядке, то нужно подать заявление через портал госуслуг. Сертификат может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

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