Сроки представления уведомлений по НДФЛ

Вопрос: «Какие произошли изменения?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

С 1 января 2024 года изменились сроки подачи уведомлений об исчисленной сумме НДФЛ и срокам уплаты налога на доходы физических лиц. Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 539-ФЗ внесены соответствующие изменения в ст. 58, 226 НК РФ.

С 01.01.2024 налоговые агенты обязаны платить НДФЛ и подавать уведомления два раза в месяц:

1. За период с 1 числа по 22 число текущего месяца - уведомление подаётся 25 числа, а налог перечисляется до 28 числа текущего месяца.

2. За период с 23 числа по последнее число календарного месяца - уведомление подаётся до 3 числа, а перечислить налог следует до 5 числа следующего месяца.

По НДФЛ, исчисленному и удержанному с 23 по 31 декабря срок остался прежним. Срок для подачи уведомления и уплаты налога за этот период - последний рабочий день года.

Налоговая служба напоминает о необходимости предоставления уведомления в срок не позднее 25 января 2024 года по налогу на доходы физических лиц, исчисленному и удержанному за период с 01 января по 22 января 2024 года.