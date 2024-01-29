Общество 29.01.2024 в 10:14

В Бурятии СПИД центр понудили установить нормальный пандус

Учреждение проверила прокуратура
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии СПИД центр понудили установить нормальный пандус

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в деятельности Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.

Установлено, что беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения на территорию учреждения и непосредственно в его помещения не организован.

«В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на медицинскую организацию обязанности установить разделительный поручень на главной лестнице при входе в здание, привести ширину пандуса в соответствие с нормативами для подъема на инвалидном кресле, убрать искусственную неровность на проезжей части при въезде на территорию Центра»,

- сообщили в прокуратуре РБ.

Железнодорожный районный суд иск удовлетворил. Также судом на Министерство здравоохранения возложена обязанность обеспечить финансирование указанных мероприятий. Судебное решение в законную силу не вступило.


Фото: Номер один
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прокуратура больные ВИЧ СПИД

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