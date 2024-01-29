У выезжающего из Бурятии в Монголию мужчины нашли шкуру убитого медведя

Шкуру бурого медведя обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды гражданина России при выезде в Монголию.

«Шкура кустарной выделки размером более полутора метра в длину и более двух метров в ширину с лапами и когтями находилась в багажнике автомобиля россиянина. Товар не был внесен в пассажирскую таможенную декларацию, у гражданина отсутствовали разрешительные документы на его перемещение. Мужчина пояснил, что шкура медведя несколько лет находилась у него дома, и он решил подарить ее другу, который живет в Монголии»,



- сообщили в бурятской таможне.









Таможенники изъяли товар и направили на экспертизу, которая установила, что шкура принадлежит бурому медведю - охраняемому виду животных, находящемуся под угрозой исчезновения. Перемещение через таможенную границу шкур диких животных и их частей, находящихся под угрозой вымирания, регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Все медвежьи, в том числе бурые, гималайские и белые медведи, имеют статус животных, находящихся под угрозой исчезновения. Вывоз таких товаров допускается только при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и сопровождается обязательным декларированием», - отметили в ведомстве.

В отношении россиянина бурятская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях - за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений. Дальнейшую судьбу товара решит суд.





Фото: Таможня Бурятии