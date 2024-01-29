В Бурятии подорожали семена

Жители республики, профессионально занимающиеся выращиванием рассады цветов и овощей на продажу, отмечают резкий рост цен на профессиональные семена в разных интернет-магазинах. За два года цены увеличились от 50 до 100%.

- К примеру, в 2022 году я заказывал семена на сайте одного из крупнейших российских интернет-магазинов, занимающихся продажей семян, саженцев и сопутствующих товаров для сада-огорода. В 2023 году семена стали дороже, но не так ощутимо, как сейчас. В 2022 году 100 штук семян виолы серии «Колоссус» стоили 560 рублей, сейчас – больше 1000. Астра на этом же сайте стоила 368 рублей, сейчас 720. Петуния «Грандифлора» вместо 272 рублей стоит 480, - рассказал «Номер один» возмущенный огородник.

В частности, семена сильно подорожали у одного из крупнейших производителей «Сингента». Компания «Сингента» - российская «дочка» корпорации Syngenta, одного из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений (СЗР).

Повышение цен на семена компания объясняла резким ослаблением рубля, из-за чего российский бизнес Syngenta значительно обесценился и теперь есть серьезные риски для его дальнейшего ведения.

В феврале 2023 года Syngenta и две другие зарубежных компании разослали своим партнерам письма о приостановке поставок семян в Россию и о перспективе ухода с рынка.

По словам нашего читателя, подорожали и профессиональные семена овощей, но не столь значительно, как цветы.

Заметил фермер подорожание и луковичных растений. К примеру, луковицы лилий за два года стали дороже на 100-200%.



По словам нашего читателя, подорожание семян, средств защиты растений, удобрений и прочих сопутствующих товаров, делает агробизнес нерентабельным.





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