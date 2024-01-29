Одни жители Улан-Удэ спасли земляков от мошенников, а другие «на живца» поймали воришку

В столице Бурятии в Министерстве внутренних дел прошло награждение, пожалуй, самых бдительных жителей. Одни горожане предприняли ряд мер для задержания подозреваемых, а другие убереги жертв мошенников от перевода денег.

Так, благодарственные письма вручили сотрудникам склада станции техобслуживания Елене Лобач и Роману Халафову. Они «на живца» поймали злоумышленника.

Как выяснилось, заведующая и специалист службы безопасности выявили недостачу коплектующих запчастей для автомобилей. Они просмотрели записи камеры видеонаблюдения и обратили внимание на странное поведение новенького кладовщика. Далее – решили провести собственное расследование.

«На странице новичка в соцсети Елена увидела объявление о продаже комплектующих: изделия, якобы, были им куплены и не подошли. За помощью она обратилась к знакомому коллеги – майору внутренней службы в отставке Роману Халафову, чтобы последний договорился о сделке с подозреваемым и встрече. Уже вскоре передача запчастей за вознаграждение состоялась. Очевидцами происходящего стали организаторы. Увидев их, работник склада во всём признался и после был доставлен в орган внутренних дел»,



- рассказали в МВД Бурятии.



Кроме того, стражи порядка поблагодарили охранников ЧОП Алексея Черных и Олега Шадрина. Они оперативно прибыли на сработавшую сигнализации в круглосуточном магазине Октябрьского района. Увидев пытавшегося скрыться от торговой точки мужчину, который уже успел взломать жалюзи, они задержали его и передали полицейским.

За активную гражданскую позицию и предотвращению перевода денег мошенникам поблагодарили сотрудников двух банков – Алену Юрьеву и Галину Ходакову.

«Алена, беседуя с обратившейся за получением кредита на полтора миллиона гражданкой, поняла, что та подверглась обману интернет-преступников и после разъяснительной работы с клиенткой остановила оформление займа»,



- сообщили в ведомстве.



В свою очередь Галина сообщила о проделках аферистов, из-за которых мужчина оформил кредитные обязательства на миллион рублей сотрудникам полиции. Правоохранители прибыли в момент выдачи денег посетителю финансовой организации и убедили его о необходимости отказа от перечисления средств. Деньги вернули на кредитный счет

Особую благодарность правоохранители выразили таксистке Елене Цигельниковой. Как сообщал «Номер один», она уберегла пожилую пару от перевода сбережений мошенникам. Благодаря её бдительности и неравнодушию пенсионеры сохранили 70 тысяч рублей.





Фото: скриншот из видео МВД Бурятии