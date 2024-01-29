Одни жители Улан-Удэ спасли земляков от мошенников, а другие «на живца» поймали воришку
В столице Бурятии в Министерстве внутренних дел прошло награждение, пожалуй, самых бдительных жителей. Одни горожане предприняли ряд мер для задержания подозреваемых, а другие убереги жертв мошенников от перевода денег.
Так, благодарственные письма вручили сотрудникам склада станции техобслуживания Елене Лобач и Роману Халафову. Они «на живца» поймали злоумышленника.
Как выяснилось, заведующая и специалист службы безопасности выявили недостачу коплектующих запчастей для автомобилей. Они просмотрели записи камеры видеонаблюдения и обратили внимание на странное поведение новенького кладовщика. Далее – решили провести собственное расследование.
Кроме того, стражи порядка поблагодарили охранников ЧОП Алексея Черных и Олега Шадрина. Они оперативно прибыли на сработавшую сигнализации в круглосуточном магазине Октябрьского района. Увидев пытавшегося скрыться от торговой точки мужчину, который уже успел взломать жалюзи, они задержали его и передали полицейским.
«На странице новичка в соцсети Елена увидела объявление о продаже комплектующих: изделия, якобы, были им куплены и не подошли. За помощью она обратилась к знакомому коллеги – майору внутренней службы в отставке Роману Халафову, чтобы последний договорился о сделке с подозреваемым и встрече. Уже вскоре передача запчастей за вознаграждение состоялась. Очевидцами происходящего стали организаторы. Увидев их, работник склада во всём признался и после был доставлен в орган внутренних дел»,
- рассказали в МВД Бурятии.
За активную гражданскую позицию и предотвращению перевода денег мошенникам поблагодарили сотрудников двух банков – Алену Юрьеву и Галину Ходакову.
В свою очередь Галина сообщила о проделках аферистов, из-за которых мужчина оформил кредитные обязательства на миллион рублей сотрудникам полиции. Правоохранители прибыли в момент выдачи денег посетителю финансовой организации и убедили его о необходимости отказа от перечисления средств. Деньги вернули на кредитный счет
«Алена, беседуя с обратившейся за получением кредита на полтора миллиона гражданкой, поняла, что та подверглась обману интернет-преступников и после разъяснительной работы с клиенткой остановила оформление займа»,
- сообщили в ведомстве.
Особую благодарность правоохранители выразили таксистке Елене Цигельниковой. Как сообщал «Номер один», она уберегла пожилую пару от перевода сбережений мошенникам. Благодаря её бдительности и неравнодушию пенсионеры сохранили 70 тысяч рублей.
Фото: скриншот из видео МВД Бурятии