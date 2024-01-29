Общество 29.01.2024 в 12:48

Жителей Бурятии предупреждают: мошенники добрались до налоговой службы

Неизвестные рассылают письма от имени ФНС России
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Бурятии предупреждают: мошенники добрались до налоговой службы

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о якобы выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом жителей предупреждают на официальном сайте ведомства.

Согласно мошеннической схеме, жителю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы. В число запрашиваемых документов могут входить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Кроме того, для прохождения этой процедуры жителю предлагают обратиться к «назначенному инспектору». В ином случае угрожают, что счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств.

Как отмечают в ведомстве, Pdf-скан указанного письма содержит некие печати и реквизиты, а контакты псевдо-инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки.

«ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн»,

- предупреждают в ведомстве.

Вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в «Личном кабинете» налогоплательщика физического лица, ИП или компании. На почту пользователям приходят только автоматические уведомления. Они не содержат данные сведения, а лишь напоминания о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в Личном кабинете.

Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией, контакты имеются на официальном сайте. Обращение можно направить также через сервисы «личный кабинет» либо обратиться напрямую в ФНС России.

«ФНС России призывает налогоплательщиков быть внимательными и не вступать в личную переписку или телефонные разговоры с незнакомыми пользователями, а при столкновении с мошенниками - обращаться в правоохранительные органы»,

- предостерегают жителей.


Фото: Номер один

Теги
налоговая служба мошенничество

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