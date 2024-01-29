В центре Улан-Удэ построят амфитеатр со сценой

Данное строительство является продолжением развития зоны Мемориала. Амфитеатр будет предназначен для проведения общественных мероприятий. Также в нем расположатся служебные помещения, предназначенные для технического обслуживания Мемориала Победы и сквера.







Власти Улан-Удэ обещают, что уже до сентября этого года слева от сквера Мемориала Победы появится амфитеатр. Он должен занять место, где раньше стояло аварийное здание бывшей вечерней школы. Как известно, этой зимой это здание снесли и сегодня там большое пустое место.Еще одним объектом, который планируется построить в сквере Мемориала, станет стела в честь присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Но она будет возведена позднее.Тем временем в Улан-Удэ продолжается конкурс по отбору лучшего архитектурно-художественного решения памятника в честь героев спецоперации из Бурятии. Заявки принимаются до 13 марта. Конкурс курирует комитет по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ (тел. 41-51-37).Сразу же по окончании приема заявок в Музее истории города откроют выставку поступивших работ. Посетители смогут ознакомиться с ними. Однако следует учесть, что граждане не смогут высказать свое мнение - никакого опроса проводиться не будет. В мэрии пояснили, что какой вариант является лучшим, решит профессиональное жюри.Предполагается, что памятник будет иметь специальные доски, на которых разместят имена участников спецоперации. Чьи именно имена это будут - всех погибших участников или только награжденных госнаградами, пока не известно. Это власти определят позднее. Памятник установят в улан-удэнском парке Железнодорожников.Фото: «Номер один»