Общество 29.01.2024 в 13:25

Дикие животные из-за голода потянулись в столицу Монголии

Лесные олени, джейраны и косули проникли в Улан-Батор в поисках еды
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Текст: Чингис Шоноев
Дикие животные из-за голода потянулись в столицу Монголии
«Необычно холодная зима и обильные снегопады вызвали бескормицу у лесных и степных животных. Поэтому небольшие стада оленей, косуль и джейранов зашли на территорию города. Мы обращаемся к горожанам с просьбой не отгонять животных, не пугать их и подпускать к ним собак», – рассказали в экологическом ведомстве Монголии, которое осуществляет подкормку зверей и наблюдение за ними.

Пока животные замечены на окраине трех городских районов. Их жителей просят сообщать о встречах с ранеными животными в столичный департамент экологии. На сегодня в большинстве регионов Монголии действует повышенный режим готовности.

От 80 до 90 процентов территории страны покрыто снегом глубиной от 38 до 60 см. Снежный покров отвердел так, что животным трудно передвигаться. Низкие температуры - от 38 до 49 градусов мороза и обильные снегопады уже привели к гибели более 180 тысяч пастбищных животных.

Фото: «Номер один»
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