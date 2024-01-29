Бурятия всю неделю будет во власти арктического холода

По данным Гидрометцентра, всю предстоящую неделю Бурятия будет находиться во власти арктического холода. Ожидается усиление морозов, к утру до -30,-37, по северу до -39,-44 градусов. Дневные температуры будут в пределах -20,-25, по крайнему югу и юго-западу -13,-18, по северу -24,-29 градусов.Незначительное ослабление морозов, буквально на 2-3 градуса, синоптики прогнозируют лишь к концу недели. Более серьезное потепление и снег придут в республику лишь со смещением циклона с 5 февраля.Фото: «Номер один»