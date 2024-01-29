В честь наступления Белого месяца в Улан-Удэ люди будут ломать кости

В честь прихода очередного лунного года в столице Бурятии организуют более сорока мероприятий. В разных частях города состоятся концерты, уроки национальных традиций, творческие мастерские для детей. Центральное муниципальное мероприятия в честь Белого месяца пройдет в Улан-Удэ в парке "Юбилейный". Оно начнется в 16 часов. Час начала власти объясняют тем, что днем будут проходить республиканские мероприятия. Чтобы люди могли посетить побольше мероприятий, было принято такое решение.

Завершится празднование в "Юбилейном" в 18 часов 30 минут.

За это время пройдет театрализованное представление, квест-игра, люди увидят и услышат музыкальные поздравления от Валико Гаспаряна, ансамбля "Тоонто", "Верхеудинская слобода", якутского трио из ВСГАКИ и других. Можно будет сделать красочное фото в тематической фотозоне. Конечно, всех поздравит Белый старец. Свои пожелания выскажет буддийский священнослужитель. Пройдет ярмарка национальных блюд.

Интересным моментом будут соревнования по ломанию кости с 16 часов на сцене парка, как среди мужчин, так и среди женщин. В 17 часов 30 минут объявят итоги, а победителей наградят. Среди призов пакеты с продуктами, подарочные сертификаты от фитнес-центра и магазинов города.

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Фото: Номер один