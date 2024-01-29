В Бурятии ребенок в детском саду рассек лоб об унитаз

К уполномоченной по правам ребенка в республике Наталье Ганькиной обратилась жительница Гусиноозерска. Она рассказала, что имеет двух детей 6 и 4 лет, которые неоднократно получали травмы в одном из детских садов населенного пункта.

Как она отметила, во всех случаях администрация детского сада не уведомляла ее о результатах расследования несчастных случаев с детьми, об установлении виновных и привлечении их к ответственности. Последний случай травмирования старшего сына произошел в ноябре 2023 года.

«Находясь без присмотра взрослых в туалетной комнате, ребенок запрыгнул на подоконник, при спуске с которого упал, ударился об унитаз, получил рассечение лба, рану примерно в 10 см. Мама обращалась за медицинской помощью, наложены швы, на сегодня у ребенка от полученной раны остался шрам. Мама поделилась переживаниями о возможных последствиях для здоровья ребенка от полученной травмы»,



- сообщила детский омбудсмен.



Как сообщила Ганькина, в детском саду должны осуществлять надлежащий присмотр и уход за детьми, направленный на исключение травмирования, что в этом случае не сделано. Для принятия мер реагирования Уполномоченным по правам ребенка направлена информация Гусиноозерскому межрайонному прокурору. Межрайонная прокуратура в адрес заведующей детского сада внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

«Уполномоченным по правам ребенка главе Селенгинского района направлена информация о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности детей во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также по устранению причин, способствующих получению детьми телесных повреждений в дошкольных учреждениях района»,



- добавила уполномоченная в сообщении.



Как рассказала Наталья Ганькина, с учетом, что факт травмирования ребенка в детском саду подтвердился, причиненный ущерб может быть взыскан законным представителем ребенка в судебном порядке.





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