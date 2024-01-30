Общество 30.01.2024 в 06:00
Энергоколлапс незаметно подкрался к Улан-Удэ
Нагрузка на сети в городе растет в геометрической прогрессии
Текст: Лариса Ситник
Аварии на электросетях в Улан-Удэ и пригородных районах стали обыденностью. Отключения электричества, как говорят энергетики, происходят из-за перегруза сети – она не выдерживает мощной нагрузки, которую дают котлы. О том, когда ситуация улучшится, сколько на это нужно денег и жителям каких микрорайонов первыми ждать стабильной электроэнергии, обсудили в Отделении Общероссийского народного фронта Бурятии.
Десятки жалоб за неделю
Как сообщил сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко, с 13 по 20 декабря в адрес ОНФ поступило 74 обращения от жителей Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов с жалобой на электроснабжение. Из них 58 обращений связаны с отсутствием электроэнергии, а 16 - с низким напряжением в сети.
- Кроме того, мы пока не учитываем обращения, которые поступали в наш адрес с жалобой на несвоевременное технологическое присоединение, поскольку считаем это наименее острой проблемой в настоящий период. В своих обращениях заявители, как правило, указывают, что допускается отклонение напряжения больше, чем предельные допустимые значения. Чаще всего эти значения стремятся к 160 в зимний период вместо 220 вольт, - отметил Максим Киреенко.
Также люди жалуются на нарушение сроков отключения: электроэнергию, согласно законодательству, разрешается отключать на срок не более 24 часов в сутки и не более 72 часов в год.
- Однако в своих обращениях жители указывают, что допускаются отключения на протяжении нескольких суток по восемь часов, и таким образом совокупно только за один месяц набегает более 72 часов, - подчеркнул сопредседатель ОНФ.
Особенно тяжело жителям частного сектора приходится в сильные морозы. Многие улан-удэнцы, следуя призывам властей переходить на более экологичные виды обогрева, устанавливают в своих домах котлы, не оставляя при этом других источников тепла, другими словами – котел поставили, печку разобрали. Такая позиция в итоге приводит к не очень хорошим последствиям.
- В наш адрес поступали обращения и фотографии от жен участников специальной военной операции, которые жаловались на то, что в отсутствие мужей не могут разобраться с системой отопления в случае отключения света. Также нам отправляли фотографии размороженных домов – это происходило из-за того, что жители отсутствовали дома во время отключения электроэнергии и не могли принять мер по спасению своего имущества, - рассказал Максим Киреенко.
Такие проблемы наблюдаются по всему городу и пригороду, но есть наиболее сложные участки - это Левый Берег, поселки Таежный, Забайкальский, Светлый, Аршан, Вахмистрово, Сужа, Сотниково.
Износились на 80%
Как считает директор филиала «Россети Сибирь» Бурятэнерго Сергей Козлов, практически во всех случаях отключения происходят по причине старых сетей, но иногда проблема иная - кража электроэнергии.
- Основная причина отключений электроэнергии – усталость металла. Износ оборудования по республике составляет от 80 до 90 %. Это неудивительно, так как вся энергосистема строилась в советское время. Но нагрузка растет каждый год – республика развивается, открываются новые производства и бизнес, граждане самостоятельно переходят на электроотопление. Сети, построенные 40 - 50 лет назад, не рассчитаны на такую нагрузку и на активное развитие территории. Энергетика должна развиваться быстрее экономики, обратный процесс грозит стагнацией. Текущая зима показала все слабые точки энергосистемы Бурятии. Однако следующая зима может оказаться еще сложнее, - дал пугающий прогноз Сергей Козлов.
Средства на реконструкцию электросетей, по словам Сергея Козлова, можно взять только из тарифа.
- На сегодняшний день розничная цена тарифа на электроэнергию для жителей Республики Бурятия составляет 3,71 рубля. Из них компания получает всего лишь 1,20 рубля. На ремонт и реконструкцию сетей из этих 1,20 мы тратим 25 копеек, или 2%. Остальные 2,51 рубля идут на оплату энергии на оптовом рынке, магистральным сетям, Энергосбыту.
При этом из-за бурно растущей инфляции, за которой не поспевает тариф, ремонтировать и закупать новое оборудование в полных объемах невозможно. Стоимость материалов и энергооборудования (проводов, железобетона и пр.) за последние пять лет выросла в два-три раза, в то время как прирост тарифа на электроэнергию за это время составил 27 %. Иными словами, ремонтная программа сокращается в физических объемах.
Общий объем ремонтной программы в 2023 году составил 633,7 млн рублей на все сети по Бурятэнерго (в том числе по городским электрическим сетям – 73,5 млн рублей). В то же время только по городу и его окрестностям требуется срочно заменить 66 комплексных трансформаторных подстанций, а это уже 264 млн рублей. Не говоря уже о об огромном количестве опор, проводов, автоматов, приборов учета и многом другом, что нуждается в замене.
Подремонтировали в числе прочих и сети в проблемных районах. Так, на Левом Берегу перераспределили нагрузку на двух трансформаторных подстанциях, заменили силовые трансформаторы, увеличили мощность. В поселке Таежный заменили силовые трансформаторы, мощность оборудования увеличили с 250 до 450 киловатт. В поселке запланирована также установка дополнительной подстанции. Как ожидается, это произойдет в 2024 году. Новое оборудование установили и в микрорайоне Забайкальский.
Однако местные жители по-прежнему недовольны качеством электроэнергии. По их мнению, ремонт не принес ощутимого результата, ведь отключения не прекращаются. В поселке Таежный за ноябрь-декабрь зафиксировано 27 отключений, в Забайкальском - 36, а на Левом Берегу - 10 случаев.
- Новые трансформаторы – это несущественная помощь. Наверное, они дают результат, возможно, аварийных отключений стало меньше, но напряжение по-прежнему слабое. Электроприборы дома работают плохо, в случае нагрузки свет сразу начинает гореть тускло, а вечером проблема обостряется, потому дома мы стараемся готовить ужин заблаговременно во избежание перегорания и утром сразу кипятим побольше воды, - рассказывает местная жительница Екатерина Демина.
10 миллиардов на воздух
Чтобы разом модернизировать все оборудование в республике, потребуется 10 млрд рублей. Энергетики разработали программу повышения надежности электроснабжения Бурятии. Глава республики ее согласовал. Сейчас она направлена на рассмотрение в минэнерго.
Кроме того, Бурятия входит в федеральную программу «Чистый воздух». Сейчас идет работа над разработкой проектной документации. В первую очередь - над проектированием сетей Левого Берега и поселка Забайкальский.
За счет регионального бюджета проектно-сметные работы прошли в первых трех СНТ на Левом Берегу, которые попали в программу «Чистый воздух» (СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»). В этом году там уже начнется строительство. Деньги на это выделены из регионального бюджета. В остальной части Левобережья строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и продолжатся до 2028 года. Параллельно работы будут проводиться еще в нескольких районах города: поселке Забайкальский, а также в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горький, 100-е кварталы.
Нехватка мощностей и майнинговые фермы
Эксперты считают, что дeлo не в старых сетях. Проблема в том, что гopoд нe мoжeт oбecпeчить ceбя зимoй энepгиeй. Строятся новые школы, десткие сады - тoлькo oни c кaждым нoвым здaниeм дaют дoпoлнитeльный мeгaвaтт нaгpyзки.
- Мы работаем по факту, не глядя вперед, у нас нет в республике системности. 680 мегаватт составляет потребление электроэнергии в городе в пик нагрузки, сам город производит всего 148 мегаватт. У нас есть ТЭЦ-2, но и она не сможет закрыть всю потребность. Еще 45 тыс. домов планируется перевести на электроотопление. Даже если взять по 10 киловатт на один дом, получается 450 мегаватт плюсом, - рассуждает экcпepт ОНФ Владимир Афанасьев.
Еще один вопрос, которым задался общественник – высокая стоимость электроэнергии.
- Сети-то мы построим, деньги дадут, но пользоваться люди будут или нет с такими тарифами? Ведь субсидий им никто не даст. Даже дорогие дрова выходят в два раза дешевле, чем электроэнергия. Зачем человеку тратить деньги, которых у них нет. Люди будут топить тем же мусором, и никакого чистого воздуха мы в Улан-Удэ так и не увидим, - опасается эксперт.
Кроме того, на совещании прозвучало мнение о том, что в республике работают майнинговые фермы.
- Есть основания подозревать, что в Бурятии существует майнинговая ферма, которая потребляет большое количество электроэнергии. И, если жителям известно о таких помещениях, просим сообщать об этом в «Россети», - поделился мнением Максим Киреенко.
Энергетики подтверждают, майнинг вредит электроснабжению. Чтобы «закрыть лавочку» для таких дельцов, можно пожаловаться на горячую линию.
«Майнинг в необорудованных местах вредит электроснабжению потребителей, особенно сейчас, когда из-за холодов нагрузка на сети значительно возросла. Вы можете передать информацию об известных вам случаях по телефону: 8-800-220-02-20», - комментировали ранее «Номер один» в ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго».
Пока же внимание на проблемы с электроснабжением в Бурятии обратила прокуратура, организовав мониторинг всех технологических сбоев по республике. Прокуратура дает оценку в каждом случае, отслеживая установленные сроки устранения аварий и сбоев. А при наличии оснований рассмотрит вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.
Фото: «Номер один»
Десятки жалоб за неделю
Как сообщил сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко, с 13 по 20 декабря в адрес ОНФ поступило 74 обращения от жителей Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов с жалобой на электроснабжение. Из них 58 обращений связаны с отсутствием электроэнергии, а 16 - с низким напряжением в сети.
- Кроме того, мы пока не учитываем обращения, которые поступали в наш адрес с жалобой на несвоевременное технологическое присоединение, поскольку считаем это наименее острой проблемой в настоящий период. В своих обращениях заявители, как правило, указывают, что допускается отклонение напряжения больше, чем предельные допустимые значения. Чаще всего эти значения стремятся к 160 в зимний период вместо 220 вольт, - отметил Максим Киреенко.
Также люди жалуются на нарушение сроков отключения: электроэнергию, согласно законодательству, разрешается отключать на срок не более 24 часов в сутки и не более 72 часов в год.
- Однако в своих обращениях жители указывают, что допускаются отключения на протяжении нескольких суток по восемь часов, и таким образом совокупно только за один месяц набегает более 72 часов, - подчеркнул сопредседатель ОНФ.
Особенно тяжело жителям частного сектора приходится в сильные морозы. Многие улан-удэнцы, следуя призывам властей переходить на более экологичные виды обогрева, устанавливают в своих домах котлы, не оставляя при этом других источников тепла, другими словами – котел поставили, печку разобрали. Такая позиция в итоге приводит к не очень хорошим последствиям.
- В наш адрес поступали обращения и фотографии от жен участников специальной военной операции, которые жаловались на то, что в отсутствие мужей не могут разобраться с системой отопления в случае отключения света. Также нам отправляли фотографии размороженных домов – это происходило из-за того, что жители отсутствовали дома во время отключения электроэнергии и не могли принять мер по спасению своего имущества, - рассказал Максим Киреенко.
Такие проблемы наблюдаются по всему городу и пригороду, но есть наиболее сложные участки - это Левый Берег, поселки Таежный, Забайкальский, Светлый, Аршан, Вахмистрово, Сужа, Сотниково.
Износились на 80%
Как считает директор филиала «Россети Сибирь» Бурятэнерго Сергей Козлов, практически во всех случаях отключения происходят по причине старых сетей, но иногда проблема иная - кража электроэнергии.
- Основная причина отключений электроэнергии – усталость металла. Износ оборудования по республике составляет от 80 до 90 %. Это неудивительно, так как вся энергосистема строилась в советское время. Но нагрузка растет каждый год – республика развивается, открываются новые производства и бизнес, граждане самостоятельно переходят на электроотопление. Сети, построенные 40 - 50 лет назад, не рассчитаны на такую нагрузку и на активное развитие территории. Энергетика должна развиваться быстрее экономики, обратный процесс грозит стагнацией. Текущая зима показала все слабые точки энергосистемы Бурятии. Однако следующая зима может оказаться еще сложнее, - дал пугающий прогноз Сергей Козлов.
Средства на реконструкцию электросетей, по словам Сергея Козлова, можно взять только из тарифа.
- На сегодняшний день розничная цена тарифа на электроэнергию для жителей Республики Бурятия составляет 3,71 рубля. Из них компания получает всего лишь 1,20 рубля. На ремонт и реконструкцию сетей из этих 1,20 мы тратим 25 копеек, или 2%. Остальные 2,51 рубля идут на оплату энергии на оптовом рынке, магистральным сетям, Энергосбыту.
При этом из-за бурно растущей инфляции, за которой не поспевает тариф, ремонтировать и закупать новое оборудование в полных объемах невозможно. Стоимость материалов и энергооборудования (проводов, железобетона и пр.) за последние пять лет выросла в два-три раза, в то время как прирост тарифа на электроэнергию за это время составил 27 %. Иными словами, ремонтная программа сокращается в физических объемах.
Общий объем ремонтной программы в 2023 году составил 633,7 млн рублей на все сети по Бурятэнерго (в том числе по городским электрическим сетям – 73,5 млн рублей). В то же время только по городу и его окрестностям требуется срочно заменить 66 комплексных трансформаторных подстанций, а это уже 264 млн рублей. Не говоря уже о об огромном количестве опор, проводов, автоматов, приборов учета и многом другом, что нуждается в замене.
Подремонтировали в числе прочих и сети в проблемных районах. Так, на Левом Берегу перераспределили нагрузку на двух трансформаторных подстанциях, заменили силовые трансформаторы, увеличили мощность. В поселке Таежный заменили силовые трансформаторы, мощность оборудования увеличили с 250 до 450 киловатт. В поселке запланирована также установка дополнительной подстанции. Как ожидается, это произойдет в 2024 году. Новое оборудование установили и в микрорайоне Забайкальский.
Однако местные жители по-прежнему недовольны качеством электроэнергии. По их мнению, ремонт не принес ощутимого результата, ведь отключения не прекращаются. В поселке Таежный за ноябрь-декабрь зафиксировано 27 отключений, в Забайкальском - 36, а на Левом Берегу - 10 случаев.
- Новые трансформаторы – это несущественная помощь. Наверное, они дают результат, возможно, аварийных отключений стало меньше, но напряжение по-прежнему слабое. Электроприборы дома работают плохо, в случае нагрузки свет сразу начинает гореть тускло, а вечером проблема обостряется, потому дома мы стараемся готовить ужин заблаговременно во избежание перегорания и утром сразу кипятим побольше воды, - рассказывает местная жительница Екатерина Демина.
10 миллиардов на воздух
Чтобы разом модернизировать все оборудование в республике, потребуется 10 млрд рублей. Энергетики разработали программу повышения надежности электроснабжения Бурятии. Глава республики ее согласовал. Сейчас она направлена на рассмотрение в минэнерго.
Кроме того, Бурятия входит в федеральную программу «Чистый воздух». Сейчас идет работа над разработкой проектной документации. В первую очередь - над проектированием сетей Левого Берега и поселка Забайкальский.
За счет регионального бюджета проектно-сметные работы прошли в первых трех СНТ на Левом Берегу, которые попали в программу «Чистый воздух» (СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»). В этом году там уже начнется строительство. Деньги на это выделены из регионального бюджета. В остальной части Левобережья строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и продолжатся до 2028 года. Параллельно работы будут проводиться еще в нескольких районах города: поселке Забайкальский, а также в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горький, 100-е кварталы.
Нехватка мощностей и майнинговые фермы
Эксперты считают, что дeлo не в старых сетях. Проблема в том, что гopoд нe мoжeт oбecпeчить ceбя зимoй энepгиeй. Строятся новые школы, десткие сады - тoлькo oни c кaждым нoвым здaниeм дaют дoпoлнитeльный мeгaвaтт нaгpyзки.
- Мы работаем по факту, не глядя вперед, у нас нет в республике системности. 680 мегаватт составляет потребление электроэнергии в городе в пик нагрузки, сам город производит всего 148 мегаватт. У нас есть ТЭЦ-2, но и она не сможет закрыть всю потребность. Еще 45 тыс. домов планируется перевести на электроотопление. Даже если взять по 10 киловатт на один дом, получается 450 мегаватт плюсом, - рассуждает экcпepт ОНФ Владимир Афанасьев.
Еще один вопрос, которым задался общественник – высокая стоимость электроэнергии.
- Сети-то мы построим, деньги дадут, но пользоваться люди будут или нет с такими тарифами? Ведь субсидий им никто не даст. Даже дорогие дрова выходят в два раза дешевле, чем электроэнергия. Зачем человеку тратить деньги, которых у них нет. Люди будут топить тем же мусором, и никакого чистого воздуха мы в Улан-Удэ так и не увидим, - опасается эксперт.
Кроме того, на совещании прозвучало мнение о том, что в республике работают майнинговые фермы.
- Есть основания подозревать, что в Бурятии существует майнинговая ферма, которая потребляет большое количество электроэнергии. И, если жителям известно о таких помещениях, просим сообщать об этом в «Россети», - поделился мнением Максим Киреенко.
Энергетики подтверждают, майнинг вредит электроснабжению. Чтобы «закрыть лавочку» для таких дельцов, можно пожаловаться на горячую линию.
«Майнинг в необорудованных местах вредит электроснабжению потребителей, особенно сейчас, когда из-за холодов нагрузка на сети значительно возросла. Вы можете передать информацию об известных вам случаях по телефону: 8-800-220-02-20», - комментировали ранее «Номер один» в ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго».
Пока же внимание на проблемы с электроснабжением в Бурятии обратила прокуратура, организовав мониторинг всех технологических сбоев по республике. Прокуратура дает оценку в каждом случае, отслеживая установленные сроки устранения аварий и сбоев. А при наличии оснований рассмотрит вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.
Фото: «Номер один»
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