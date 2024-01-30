Общество 30.01.2024 в 06:00

Энергоколлапс незаметно подкрался к Улан-Удэ

Нагрузка на сети в городе растет в геометрической прогрессии
A- A+
Текст: Лариса Ситник
Энергоколлапс незаметно подкрался к Улан-Удэ
Аварии на электросетях в Улан-Удэ и пригородных районах стали обыденностью. Отключения электричества, как говорят энергетики, происходят из-за перегруза сети – она не выдерживает мощной  нагрузки, которую дают котлы. О том, когда ситуация улучшится, сколько на это нужно денег и жителям каких микрорайонов первыми ждать стабильной электроэнергии, обсудили в Отделении Общероссийского народного фронта Бурятии.

Десятки жалоб за неделю

Как сообщил сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко, с 13 по 20 декабря в адрес ОНФ поступило 74 обращения от жителей Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов с жалобой на электроснабжение. Из них 58 обращений связаны с отсутствием электроэнергии, а 16 - с низким напряжением в сети.

- Кроме того, мы пока не учитываем обращения, которые поступали в наш адрес с жалобой на несвоевременное технологическое присоединение, поскольку считаем это наименее острой проблемой в настоящий период. В своих обращениях заявители, как правило, указывают, что допускается отклонение напряжения больше, чем предельные допустимые значения. Чаще всего эти значения стремятся к 160 в зимний период вместо 220 вольт, - отметил Максим Киреенко.

Также люди жалуются на нарушение сроков отключения: электроэнергию, согласно законодательству, разрешается отключать на срок не более 24 часов в сутки и не более 72 часов в год.

- Однако в своих обращениях жители указывают, что допускаются отключения на протяжении нескольких суток по восемь часов, и таким образом совокупно только за один месяц набегает более 72 часов, - подчеркнул сопредседатель ОНФ.

Особенно тяжело жителям частного сектора приходится в сильные морозы. Многие улан-удэнцы, следуя призывам властей переходить на более экологичные виды обогрева, устанавливают в своих домах котлы, не оставляя при этом других источников тепла, другими словами – котел поставили, печку разобрали. Такая позиция в итоге приводит к не очень хорошим последствиям.

- В наш адрес поступали обращения и фотографии от жен участников специальной военной операции, которые жаловались на то, что в отсутствие мужей не могут разобраться с системой отопления в случае отключения света. Также нам отправляли фотографии размороженных домов – это происходило из-за того, что жители отсутствовали дома во время отключения электроэнергии и не могли принять мер по спасению своего имущества, - рассказал Максим Киреенко.

Такие проблемы наблюдаются по всему городу и пригороду, но есть наиболее сложные участки - это Левый Берег, поселки Таежный, Забайкальский, Светлый, Аршан, Вахмистрово, Сужа, Сотниково.

Износились на 80%

Как считает директор филиала «Россети Сибирь» Бурятэнерго Сергей Козлов, практически во всех случаях отключения происходят по причине старых сетей, но иногда проблема иная - кража электроэнергии.

- Основная причина отключений электроэнергии – усталость металла. Износ оборудования по республике составляет от 80 до 90 %. Это неудивительно, так как вся энергосистема строилась в советское время. Но нагрузка растет каждый год – республика развивается, открываются новые производства и бизнес, граждане самостоятельно переходят на электроотопление. Сети, построенные 40 - 50 лет назад, не рассчитаны на такую нагрузку и на активное развитие территории. Энергетика должна развиваться быстрее экономики, обратный процесс грозит стагнацией. Текущая зима показала все слабые точки энергосистемы Бурятии. Однако следующая зима может оказаться еще сложнее, - дал пугающий прогноз Сергей Козлов.

Средства на реконструкцию электросетей, по словам Сергея Козлова, можно взять только из тарифа.

- На сегодняшний день розничная цена тарифа на электроэнергию для жителей Республики Бурятия составляет 3,71 рубля. Из них компания получает всего лишь 1,20 рубля. На ремонт и реконструкцию сетей из этих 1,20 мы тратим 25 копеек, или 2%. Остальные 2,51 рубля идут на оплату энергии на оптовом рынке, магистральным сетям, Энергосбыту.  

При этом из-за бурно растущей инфляции, за которой не поспевает тариф, ремонтировать и закупать новое оборудование в полных объемах невозможно. Стоимость материалов и энергооборудования (проводов, железобетона и пр.) за последние пять лет выросла в два-три раза, в то время как прирост тарифа на электроэнергию за это время составил 27 %. Иными словами, ремонтная программа сокращается в физических объемах.  

Общий объем ремонтной программы в 2023 году составил 633,7 млн рублей на все сети по Бурятэнерго (в том числе по городским электрическим сетям – 73,5 млн рублей). В то же время только по городу и его окрестностям требуется срочно заменить 66 комплексных трансформаторных подстанций, а это уже 264 млн рублей. Не говоря уже о об огромном количестве опор, проводов, автоматов, приборов учета и многом другом, что нуждается в замене.  

Подремонтировали в числе прочих и сети в проблемных районах. Так, на Левом Берегу перераспределили нагрузку на двух трансформаторных подстанциях, заменили силовые трансформаторы, увеличили мощность. В поселке Таежный заменили силовые трансформаторы, мощность оборудования увеличили с 250 до 450 киловатт. В поселке запланирована также установка дополнительной подстанции. Как ожидается, это произойдет в 2024 году. Новое оборудование установили и в микрорайоне Забайкальский.

Однако местные жители по-прежнему недовольны качеством электроэнергии. По их мнению, ремонт не принес ощутимого результата, ведь отключения не прекращаются. В поселке Таежный за ноябрь-декабрь зафиксировано 27 отключений, в Забайкальском - 36, а на Левом Берегу - 10 случаев.

- Новые трансформаторы – это несущественная помощь. Наверное, они дают результат, возможно, аварийных отключений стало меньше, но напряжение по-прежнему слабое. Электроприборы дома работают плохо, в случае нагрузки свет сразу начинает гореть тускло, а вечером проблема обостряется, потому дома мы стараемся готовить ужин заблаговременно во избежание перегорания и утром сразу кипятим побольше воды, - рассказывает местная жительница Екатерина Демина.

10 миллиардов на воздух

Чтобы разом модернизировать все оборудование в республике, потребуется 10 млрд рублей.  Энергетики разработали программу повышения надежности электроснабжения Бурятии. Глава республики ее согласовал. Сейчас она направлена на рассмотрение в минэнерго.

Кроме того, Бурятия входит в федеральную программу «Чистый воздух». Сейчас идет работа над разработкой проектной документации. В первую очередь - над проектированием сетей Левого Берега и поселка Забайкальский.

За счет регионального бюджета проектно-сметные работы прошли в первых трех СНТ на Левом Берегу, которые попали в программу «Чистый воздух» (СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»). В этом году там уже начнется строительство. Деньги на это выделены из регионального бюджета. В остальной части Левобережья строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и продолжатся до 2028 года. Параллельно работы будут проводиться еще в нескольких районах города: поселке Забайкальский, а также в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горький, 100-е кварталы.

Нехватка мощностей и майнинговые фермы

Эксперты считают, что дeлo не в старых сетях. Проблема в том, что гopoд нe мoжeт oбecпeчить ceбя зимoй энepгиeй. Строятся новые школы, десткие сады - тoлькo oни c кaждым нoвым здaниeм дaют дoпoлнитeльный мeгaвaтт нaгpyзки.

- Мы работаем по факту, не глядя вперед, у нас нет в республике системности. 680 мегаватт составляет потребление электроэнергии в городе в пик нагрузки, сам город производит всего 148 мегаватт. У нас есть ТЭЦ-2, но и она не сможет закрыть всю потребность. Еще 45 тыс. домов планируется перевести на электроотопление. Даже если взять по 10 киловатт на один дом, получается 450 мегаватт плюсом, - рассуждает экcпepт ОНФ Владимир Афанасьев.

Еще один вопрос, которым задался общественник – высокая стоимость электроэнергии.

- Сети-то мы построим, деньги дадут, но пользоваться люди будут или нет с такими тарифами? Ведь субсидий им никто не даст. Даже дорогие дрова выходят в два раза дешевле, чем электроэнергия. Зачем человеку тратить деньги, которых у них нет. Люди будут топить тем же мусором, и никакого чистого воздуха мы в Улан-Удэ так и не увидим, - опасается эксперт.

Кроме того, на совещании прозвучало мнение о том, что в республике работают майнинговые фермы.

- Есть основания подозревать, что в Бурятии существует майнинговая ферма, которая потребляет большое количество электроэнергии. И, если жителям известно о таких помещениях, просим сообщать об этом в «Россети», - поделился мнением Максим Киреенко.

Энергетики подтверждают, майнинг вредит электроснабжению. Чтобы «закрыть лавочку» для таких дельцов, можно пожаловаться на горячую линию.

«Майнинг в необорудованных местах вредит электроснабжению потребителей, особенно сейчас, когда из-за холодов нагрузка на сети значительно возросла. Вы можете передать информацию об известных вам случаях по телефону: 8-800-220-02-20», - комментировали ранее «Номер один» в ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго».

Пока же внимание на проблемы с электроснабжением в Бурятии обратила прокуратура, организовав мониторинг всех технологических сбоев по республике. Прокуратура дает оценку в каждом случае, отслеживая установленные сроки устранения аварий и сбоев. А при наличии оснований рассмотрит вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.

Фото: «Номер один»
Теги
энергетика

Все новости

Энергоколлапс незаметно подкрался к Улан-Удэ
30.01.2024 в 06:00
В Улан-Удэ стартует музыкальный фестиваль «Созвездие молодых»
29.01.2024 в 21:28
В столице Монголии потеряли решение о запрете перевозок взрывоопасных веществ по центру города
29.01.2024 в 17:13
В районе Бурятии из-за отключения воды ввели режим повышенной готовности
29.01.2024 в 16:03
В Улан-Удэ оштрафовали строителей, чей грузовик выбросил мусор где попало
29.01.2024 в 15:34
В Бурятии ребенок в детском саду рассек лоб об унитаз
29.01.2024 в 14:48
Горожанам запретили растаскивать на дрова старые дома в центре Улан-Удэ
29.01.2024 в 14:17
В Бурятии вновь пройдет фестиваль «Голос кочевников»
29.01.2024 в 14:15
В честь наступления Белого месяца в Улан-Удэ люди будут ломать кости
29.01.2024 в 13:38
Бурятия всю неделю будет во власти арктического холода
29.01.2024 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
В столице Монголии потеряли решение о запрете перевозок взрывоопасных веществ по центру города
Об этом сообщил экс-мэр Улан-Батора
29.01.2024 в 17:13
В Улан-Удэ оштрафовали строителей, чей грузовик выбросил мусор где попало
Граждан призывают фиксировать подобные нарушения и отправлять материалы в Бурприроднадзор
29.01.2024 в 15:34
В Бурятии ребенок в детском саду рассек лоб об унитаз
Мальчик неудачно спрыгнул с подоконника
29.01.2024 в 14:48
Горожанам запретили растаскивать на дрова старые дома в центре Улан-Удэ
Делать это небезопасно, предупреждают власти
29.01.2024 в 14:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru