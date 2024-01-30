Энергоколлапс незаметно подкрался к Улан-Удэ

Аварии на электросетях в Улан-Удэ и пригородных районах стали обыденностью. Отключения электричества, как говорят энергетики, происходят из-за перегруза сети – она не выдерживает мощной нагрузки, которую дают котлы. О том, когда ситуация улучшится, сколько на это нужно денег и жителям каких микрорайонов первыми ждать стабильной электроэнергии, обсудили в Отделении Общероссийского народного фронта Бурятии.Как сообщил сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко, с 13 по 20 декабря в адрес ОНФ поступило 74 обращения от жителей Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов с жалобой на электроснабжение. Из них 58 обращений связаны с отсутствием электроэнергии, а 16 - с низким напряжением в сети.- Кроме того, мы пока не учитываем обращения, которые поступали в наш адрес с жалобой на несвоевременное технологическое присоединение, поскольку считаем это наименее острой проблемой в настоящий период. В своих обращениях заявители, как правило, указывают, что допускается отклонение напряжения больше, чем предельные допустимые значения. Чаще всего эти значения стремятся к 160 в зимний период вместо 220 вольт, - отметил Максим Киреенко.Также люди жалуются на нарушение сроков отключения: электроэнергию, согласно законодательству, разрешается отключать на срок не более 24 часов в сутки и не более 72 часов в год.- Однако в своих обращениях жители указывают, что допускаются отключения на протяжении нескольких суток по восемь часов, и таким образом совокупно только за один месяц набегает более 72 часов, - подчеркнул сопредседатель ОНФ.Особенно тяжело жителям частного сектора приходится в сильные морозы. Многие улан-удэнцы, следуя призывам властей переходить на более экологичные виды обогрева, устанавливают в своих домах котлы, не оставляя при этом других источников тепла, другими словами – котел поставили, печку разобрали. Такая позиция в итоге приводит к не очень хорошим последствиям.- В наш адрес поступали обращения и фотографии от жен участников специальной военной операции, которые жаловались на то, что в отсутствие мужей не могут разобраться с системой отопления в случае отключения света. Также нам отправляли фотографии размороженных домов – это происходило из-за того, что жители отсутствовали дома во время отключения электроэнергии и не могли принять мер по спасению своего имущества, - рассказал Максим Киреенко.Такие проблемы наблюдаются по всему городу и пригороду, но есть наиболее сложные участки - это Левый Берег, поселки Таежный, Забайкальский, Светлый, Аршан, Вахмистрово, Сужа, Сотниково.Как считает директор филиала «Россети Сибирь» Бурятэнерго Сергей Козлов, практически во всех случаях отключения происходят по причине старых сетей, но иногда проблема иная - кража электроэнергии.- Основная причина отключений электроэнергии – усталость металла. Износ оборудования по республике составляет от 80 до 90 %. Это неудивительно, так как вся энергосистема строилась в советское время. Но нагрузка растет каждый год – республика развивается, открываются новые производства и бизнес, граждане самостоятельно переходят на электроотопление. Сети, построенные 40 - 50 лет назад, не рассчитаны на такую нагрузку и на активное развитие территории. Энергетика должна развиваться быстрее экономики, обратный процесс грозит стагнацией. Текущая зима показала все слабые точки энергосистемы Бурятии. Однако следующая зима может оказаться еще сложнее, - дал пугающий прогноз Сергей Козлов.Средства на реконструкцию электросетей, по словам Сергея Козлова, можно взять только из тарифа.- На сегодняшний день розничная цена тарифа на электроэнергию для жителей Республики Бурятия составляет 3,71 рубля. Из них компания получает всего лишь 1,20 рубля. На ремонт и реконструкцию сетей из этих 1,20 мы тратим 25 копеек, или 2%. Остальные 2,51 рубля идут на оплату энергии на оптовом рынке, магистральным сетям, Энергосбыту.При этом из-за бурно растущей инфляции, за которой не поспевает тариф, ремонтировать и закупать новое оборудование в полных объемах невозможно. Стоимость материалов и энергооборудования (проводов, железобетона и пр.) за последние пять лет выросла в два-три раза, в то время как прирост тарифа на электроэнергию за это время составил 27 %. Иными словами, ремонтная программа сокращается в физических объемах.Общий объем ремонтной программы в 2023 году составил 633,7 млн рублей на все сети по Бурятэнерго (в том числе по городским электрическим сетям – 73,5 млн рублей). В то же время только по городу и его окрестностям требуется срочно заменить 66 комплексных трансформаторных подстанций, а это уже 264 млн рублей. Не говоря уже о об огромном количестве опор, проводов, автоматов, приборов учета и многом другом, что нуждается в замене.Подремонтировали в числе прочих и сети в проблемных районах. Так, на Левом Берегу перераспределили нагрузку на двух трансформаторных подстанциях, заменили силовые трансформаторы, увеличили мощность. В поселке Таежный заменили силовые трансформаторы, мощность оборудования увеличили с 250 до 450 киловатт. В поселке запланирована также установка дополнительной подстанции. Как ожидается, это произойдет в 2024 году. Новое оборудование установили и в микрорайоне Забайкальский.Однако местные жители по-прежнему недовольны качеством электроэнергии. По их мнению, ремонт не принес ощутимого результата, ведь отключения не прекращаются. В поселке Таежный за ноябрь-декабрь зафиксировано 27 отключений, в Забайкальском - 36, а на Левом Берегу - 10 случаев.- Новые трансформаторы – это несущественная помощь. Наверное, они дают результат, возможно, аварийных отключений стало меньше, но напряжение по-прежнему слабое. Электроприборы дома работают плохо, в случае нагрузки свет сразу начинает гореть тускло, а вечером проблема обостряется, потому дома мы стараемся готовить ужин заблаговременно во избежание перегорания и утром сразу кипятим побольше воды, - рассказывает местная жительница Екатерина Демина.Чтобы разом модернизировать все оборудование в республике, потребуется 10 млрд рублей. Энергетики разработали программу повышения надежности электроснабжения Бурятии. Глава республики ее согласовал. Сейчас она направлена на рассмотрение в минэнерго.Кроме того, Бурятия входит в федеральную программу «Чистый воздух». Сейчас идет работа над разработкой проектной документации. В первую очередь - над проектированием сетей Левого Берега и поселка Забайкальский.За счет регионального бюджета проектно-сметные работы прошли в первых трех СНТ на Левом Берегу, которые попали в программу «Чистый воздух» (СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»). В этом году там уже начнется строительство. Деньги на это выделены из регионального бюджета. В остальной части Левобережья строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и продолжатся до 2028 года. Параллельно работы будут проводиться еще в нескольких районах города: поселке Забайкальский, а также в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горький, 100-е кварталы.Эксперты считают, что дeлo не в старых сетях. Проблема в том, что гopoд нe мoжeт oбecпeчить ceбя зимoй энepгиeй. Строятся новые школы, десткие сады - тoлькo oни c кaждым нoвым здaниeм дaют дoпoлнитeльный мeгaвaтт нaгpyзки.- Мы работаем по факту, не глядя вперед, у нас нет в республике системности. 680 мегаватт составляет потребление электроэнергии в городе в пик нагрузки, сам город производит всего 148 мегаватт. У нас есть ТЭЦ-2, но и она не сможет закрыть всю потребность. Еще 45 тыс. домов планируется перевести на электроотопление. Даже если взять по 10 киловатт на один дом, получается 450 мегаватт плюсом, - рассуждает экcпepт ОНФ Владимир Афанасьев.Еще один вопрос, которым задался общественник – высокая стоимость электроэнергии.- Сети-то мы построим, деньги дадут, но пользоваться люди будут или нет с такими тарифами? Ведь субсидий им никто не даст. Даже дорогие дрова выходят в два раза дешевле, чем электроэнергия. Зачем человеку тратить деньги, которых у них нет. Люди будут топить тем же мусором, и никакого чистого воздуха мы в Улан-Удэ так и не увидим, - опасается эксперт.Кроме того, на совещании прозвучало мнение о том, что в республике работают майнинговые фермы.- Есть основания подозревать, что в Бурятии существует майнинговая ферма, которая потребляет большое количество электроэнергии. И, если жителям известно о таких помещениях, просим сообщать об этом в «Россети», - поделился мнением Максим Киреенко.Энергетики подтверждают, майнинг вредит электроснабжению. Чтобы «закрыть лавочку» для таких дельцов, можно пожаловаться на горячую линию.«Майнинг в необорудованных местах вредит электроснабжению потребителей, особенно сейчас, когда из-за холодов нагрузка на сети значительно возросла. Вы можете передать информацию об известных вам случаях по телефону: 8-800-220-02-20», - комментировали ранее «Номер один» в ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго».Пока же внимание на проблемы с электроснабжением в Бурятии обратила прокуратура, организовав мониторинг всех технологических сбоев по республике. Прокуратура дает оценку в каждом случае, отслеживая установленные сроки устранения аварий и сбоев. А при наличии оснований рассмотрит вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.Фото: «Номер один»