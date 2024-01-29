Общество 29.01.2024 в 17:13

В столице Монголии потеряли решение о запрете перевозок взрывоопасных веществ по центру города

Об этом сообщил экс-мэр Улан-Батора
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Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии потеряли решение о запрете перевозок взрывоопасных веществ по центру города
Решение о запрете на проезд машин с топливом и химически опасными веществами в центре Улан-Батора и густонаселенных городских районах было принято в 2014 году, но информация об этом постановлении была утеряна. Об этом сообщил бывший мэр монгольской столицы Эрдэнийн Бат-уул на своих страницах в соцсетях.

«Решение о запрете перевозки топлива и опасных химических веществ в центре города и его густонаселенных районах было принято в Улан-Баторе еще в августе 2014 года. К сожалению, информация об этом сейчас утеряна. Советую нынешнему руководству столицы активизировать работу в этом направлении», – написал бывший градоначальник в ответ на вопросы горожан о перевозках опасных грузов по центру столицы страны.

Между тем накануне власти продлили арест задержанным на 48 часов водителям грузовика, перевозившего 60 тонн газа, и автомобиля Nissan Patrol, столкновение которых ночью 24 января привело к взрыву, пожару и гибели людей. Трех погибших на месте спасателей похоронили 29 января по монгольским традициям в четыре часа утра.

Число жертв инцидента достигло четырех человек после кончины в больнице пострадавшего от взрыва с ожогами в 80-90% тела. По состоянию на 29 января в реанимации остаются пять горожан, из них двое в критическом состоянии. Кто виноват в ДТП и что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Предварительную информацию о ходе расследования могут обнародовать на этой неделе.

Фото: «Номер один»
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