В Улан-Удэ могут построить дом для полицейских

Вчера в Улан-Удэ прошла коллегия Министерства внутренних дел Республики Бурятия. В ней принял участие глава республики Алексей Цыденов и замглавы МВД России Виталий Шулика.Как рассказал в соцсетях Алексей Цыденов, в ходе коллегии заместитель министра предложил построить дом для сотрудников полиции на 60 квартир.«Отрадно, что ведомством решаются жилищные вопросы наших полицейских. Мы со своей стороны покупаем служебное жилье для участковых. В прошлом году приобрели квартиры в Муйском, Тункинском и Кабанском районах. В этом году обязательно продолжим такую работу. Делаем это именно в районах Бурятии, чтобы привлекать сотрудников туда, где существуют объективные проблемы с кадрами», - отметил глава республики.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова