Общество 30.01.2024 в 09:29

В Улан-Удэ могут построить дом для полицейских

Такое предложение прозвучало от замглавы МВД России
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ могут построить дом для полицейских
Вчера в Улан-Удэ прошла коллегия Министерства внутренних дел Республики Бурятия. В ней принял участие глава республики Алексей Цыденов и замглавы МВД России Виталий Шулика.

Как рассказал в соцсетях Алексей Цыденов, в ходе коллегии заместитель министра предложил построить дом для сотрудников полиции на 60 квартир.

«Отрадно, что ведомством решаются жилищные вопросы наших полицейских. Мы со своей стороны покупаем служебное жилье для участковых. В прошлом году приобрели квартиры в Муйском, Тункинском и Кабанском районах. В этом году обязательно продолжим такую работу. Делаем это именно в районах Бурятии, чтобы привлекать сотрудников туда, где существуют объективные проблемы с кадрами», - отметил глава республики.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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